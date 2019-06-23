Son Dakika Haberleri: Asi Nehri'nde balık ölümleri
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Asi Nehri'nde balık ölümleri

1 saat önce

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri gözlendi.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri gözlendi.
Asi Nehri'nin geçtiği Antakya ve Defne ilçelerinde su yüzeyinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.
Asi Nehri'ndeki balık ölümlerinin nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Asi Nehri'nde balık ölümleri
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:03 Kaynak: AA
Bekaa Vadisi, Güncel
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