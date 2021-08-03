Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı - Son Dakika

İlk bulgulara göre, balıkların sudaki oksijen azalmasına bağlı öldüğü belirlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Bölgeden numune alındı.

Asi Nehri'nin geçtiği Antakya Köprüsü altındaki su yüzeyinde çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Lübnan 'ın Bekaa Vadisi 'nin doğu kısmından doğan ve Suriye 'den geçerek Hatay 'dan Akdeniz 'e dökülen Asi Nehri 'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada

Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu

Altın yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor! Gram son üç ayın en düşük seviyesini gördü