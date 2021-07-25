Asi Nehri'nde su seviyesi azalınca balıklar öldü - Son Dakika

HATAY'ın Antakya ilçesinde su seviyesinin düştüğü Asi Nehri'nde çok sayıda balık öldü.

Üzümdalı Mahallesi'nden geçen Asi Nehri'nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle çok sayıda balık telef oldu. Mahallede yaşayan Mustafa İnal, tarım arazilerinin sulanması için kurulan bent nedeniyle su seviyesinin azaldığını ve neredeyse her yaz aynı manzaranın yaşandığını kaydetti. İnal, nehre bırakılan atık suların da balıkların zehirlenip ölmesine neden olduğunu ileri sürdü.