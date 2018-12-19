Son Dakika Haberleri: Asi Nehri'nde Su Seviyesi Yükseldi

Asi Nehri'nde Su Seviyesi Yükseldi

35 dakika önce

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, Asi Nehri'nde su seviyesi yükseldi.

Asi Nehri'nde Su Seviyesi Yükseldi, System.String[]
Hatay'da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, Asi Nehri'nde su seviyesi yükseldi.

Tarihi Uzun Çarşı'nın birçok noktasında kovayla önlem alınırken, Asi Nehri'nin balkon seyir noktası ve tekne turlarının düzenlendiği alan sular altında kaldı. Nehirdeki su seviyesi seyir noktasına kadar ulaştı. Asi Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri nehrin Defne ilçesi yakasında bulunan plastik bentleri aşağı indirerek önlem aldı. Yağışların gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:31 Kaynak: İHA

Sabah, Hatay, Güncel
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