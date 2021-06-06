Asi Nehri'nde varille uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika

Asi Nehri'nde varille uyuşturucu sevkiyatı

HATAY - Hatay'da Asi Nehri'nde, Suriye'den gönderildiği tahmin edilen mavi renkli 2 varil içerisinde 450 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesi Demirbüken Piyade Hudut Karakolu sorumluluk sahası sınır hattında nöbet tutan askerler, Suriye'den Türkiye istikametine doğru Asi Nehri içinde 2 adet mavi renkli varil tespit etti. Askerler tarafından karaya çekilen variller kontrol edildiğinde içinden toplam 450 bin adet captagon adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.