Son Dakika Haberleri: Asi Nehri'nden uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Asi Nehri'nden uyuşturucu çıktı

Asi Nehri'nden uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Hatay'ın Suriye sınırında Asi Nehri kenarına gizlenmiş 100 bin adet captagon hap ve 9 bin 500 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Asi Nehri'nden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Hatay'ın Suriye sınırında Asi Nehri kenarına gizlenmiş 100 bin adet captagon hap ve 9 bin 500 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.


Suriye üzerinden Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınözü ilçesinin Suriye sınırında bulunan Hacıpaşa Mahallesi'nde arama çalışmaları başlattı. Narkotik köpekleri ile yapılan arazi taraması sonucunda Asi Nehri kenarına gizlenmiş çuval içerisinde 100 paket halinde toplam 100 bin adet captagon hap ve 9 parça halinde toplam 9 bin 500 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - HATAY

Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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