Asi Nehri'ne atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asi Nehri'ne atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Asi Nehri'ne atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı

6 saat önce

HATAY'ın Antakya ilçesinde Fatma O., Asi Nehri'ne atlayarak, intihar girişiminde bulundu.

Asi Nehri'ne atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı, System.String[]

HATAY'ın Antakya ilçesinde Fatma O., Asi Nehri'ne atlayarak, intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekiplerinin sudan baygın çıkardığı Fatma O., hastaneye götürüldü.

Merkez Antakya ilçesi Köprübaşı mevkisine gelen Fatma O., köprüden Asi Nehri'ne atlayıp, intihar girişiminde bulundu. Kadının bir yerlere tutunmaya çalışıp, suda çırpındığını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, köprüden halatla suya inip, Fatma O.'ya ulaştı. Sudan baygın çıkarılan Fatma O., sağlık ekiplerince ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İtfaiye, Antakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:14 Kaynak: DHA
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