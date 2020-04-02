Asi Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Asi Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde nehre düşen 28 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde nehre düşen 28 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nde dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düşen Bakan Sağaltıcı, akıntıya kapıldıktan sonra boğularak hayatını kaybetti. Nehir kenarında cesedi bulunan gencin akrabaları büyük acı yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:31 Kaynak: İHA
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