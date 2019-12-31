Asi Nehri'ne düşen kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Asi Nehri'ne düşen kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Asi Nehri'ne düşen kadını itfaiye kurtardı

11 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Asi Nehri'ne düşen kadını itfaiye kurtardı, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde Asi Nehri'ne baktığı sırada dengesini kaybederek suya düşen Fatma O., akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri genç kadını kurtardı. Halat yardımıyla nehirden çıkarılan kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.


Olay sırasında cep telefonu kameralarıyla çekim yapan meraklı kalabalığa ise bir polis "telefonla film çekin" diye tepki gösterdi. - HATAY

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
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