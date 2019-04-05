Son Dakika Haberleri: Asi Nehri'ne Düşen Şahsı Yoldan Geçen Eski Cankurtaran Böyle Kurtardı

Asi Nehri'ne Düşen Şahsı Yoldan Geçen Eski Cankurtaran Böyle Kurtardı

1 saat önce

Asi Nehri'ne düşen şahsı yoldan geçen eski cankurtaran böyle kurtardıHATAY - Hatay'da, rahatsızlığı dolayısıyla dengesini kaybederek nehre düşen vatandaşı, yoldan geçen eski cankurtaran fark etti.

Asi Nehri'ne düşen şahsı yoldan geçen eski cankurtaran böyle kurtardı

HATAY - Hatay'da, rahatsızlığı dolayısıyla dengesini kaybederek nehre düşen vatandaşı, yoldan geçen eski cankurtaran fark etti. Cankurtaranın vatandaşı ölümden kurtarması amatör kameralarca saniye saniye görüntülendi.
Olay, Antakya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan M.Y., rahatsızlığından dolayı dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düştü. Olayı gören eski cankurtaran Feyruz Accan, nehre inerek M.Y.'yi kurtarmaya çalıştı. Nehre düşen M.Y. ve onu kurtarmaya çalışan Feyruz Accan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla nehirden çıkarıldı.
Nehre düşen M.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, onu kurtarmaya çalışan Feyruz Accan günün kahramanı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:49 Kaynak: İHA

Hatay, Cankurtaran, 3. Sayfa
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