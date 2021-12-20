Asi Nehri taştı bahçeler sular altında kaldı
Sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak yağış sonrası bazı bahçeleri su bastı ve sel sularının getirdiği odunları toplamak isteyen vatandaşlar sahile akın etti.
3 gündür etkili olan yağışlar, Asi Nehri'nin taşmasına neden oldu. Taşkınla birlikte bazı bahçeleri su bastı. Asi Nehri odunları Samandağ sahiline taşıdı. Odunları toplamak için vatandaşlar yağmura rağmen sahile akın ederek kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Asi Nehri taştı bahçeler sular altında kaldı - Son Dakika