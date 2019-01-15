Son Dakika Haberleri: Asi Nehri Taştı, Evler Su Altında Kaldı

Asi Nehri Taştı, Evler Su Altında Kaldı

2 saat önce

HATAY'da etkili olan sağanağın ardından, Asi Nehri ve derelerin taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.

Asi Nehri Taştı, Evler Su Altında Kaldı, System.String[]
HATAY'da etkili olan sağanağın ardından, Asi Nehri ve derelerin taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.

10 gündür süren yağmurun ardından Hatay'da birçok bölge su altında kaldı. Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi'de de Asi Nehri ve derelerin taşması sonucu birçok evi su bastı. İlçede Yeşilada Mahallesi'nde yollar kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kuşalanı Mahallesi'nde aracında mahsur kalan bir kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. Bölgede yağış devam ediyor. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:25 Kaynak: DHA

Samandağ, Hatay, Güncel
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