Asi Nehri üzerindeki su sümbüllerine bariyerli çözüm - Son Dakika

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerini kaplayan su sümbüllerini önlemek için şehrin giriş ve çıkışlarına bariyer sistemi kurulması planlanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, gazetecilere yaptığı konuşmada, Asi Nehri'nin üzerini kaplayan su sümbüllerinin son zamanlarda büyük bir sorun haline geldiğini söyledi.

Bu sorunun çözümü için bazı çalışmalar yaptıklarını belirten Dolğun, şöyle devam etti:

"Biz nehir üzerindeki yüzer atıklar dediğimiz katı atıkları tekne marifetiyle temizliyoruz, onda bir sorun yok. Ancak şu anda en önemli sorunumuz haline gelen istilacı bir tür olan bu su sümbülleri. Bu istilacı tür Asi Nehri'ni veya sulak alanların habitatını bozmaktadır. Bu bağlamda çalışmalarımız var. Her yıl yaklaşık 8 ay bu bitkiyle uğraşıyoruz. Bu yıl 96 ton su sümbülü atığı topladık ve bertaraf ettik. Ancak Lübnan ve Suriye'den beslenip bitki örtüsü haline gelen ve yağışların artmasıyla birlikte çoğalan bu su sümbülleri, şehrimizde köprü ayaklarına takılarak birbirleriyle kenetlenerek ciddi bir sorun haline geliyor ve suyun içindeki habitatı bozuyor. Bu nedenle biz Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan bir teknik destek projesi aldık. Sonuç itibarıyla şu konuya geldik; şehrin girişinde ve çıkışlarında bariyer sistemi kurarak bu su sümbüllerinin akışını engelleyip belli noktalardan toplayacağız. Yani Asi Nehri boyunca değil de belli noktalarından toplayıp bu sorunu çözmek istiyoruz."

Öte yandan, belediye ekiplerince bölgede nehir yüzeyini kaplayan su sümbülleri, teknelerdeki ağlar yardımıyla belli aralıklarla toplanıyor.