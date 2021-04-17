Aşı odaları boş kaldı, Başhekim sırası geleni "Kliniklerimiz gece 24'e kadar çalışmaktadır" diyerek davet etti - Son Dakika

Aşı odaları boş kaldı, Başhekim sırası geleni "Kliniklerimiz gece 24'e kadar çalışmaktadır" diyerek davet etti

17.04.2021 11:39

Aşı odaları boş kaldı, Başhekim sırası geleni "Kliniklerimiz gece 24'e kadar çalışmaktadır" diyerek davet etti Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Ramazan ayı nedeniyle gündüz saatleri içerisinde aşılama oranları düştü, bir çok aşı odası boş kaldı, sağlıkçılar aşı yapmak için kurulan...

Aşı odaları boş kaldı, Başhekim sırası geleni "Kliniklerimiz gece 24'e kadar çalışmaktadır" diyerek davet etti

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Ramazan ayı nedeniyle gündüz saatleri içerisinde aşılama oranları düştü, bir çok aşı odası boş kaldı, sağlıkçılar aşı yapmak için kurulan aşı odalarında gece mesaisi yapmaya başladı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz:

"Vatandaşlarımız şunu düşünmesin, oruçluyuz gidip aşı yaptırmak doğru olmaz gibi, bu nedenle kliniklerimiz gece 24'e kadar çalışmaktadır, iftardan sonra aşılarını yaptırabilirler"

"Özellikle bu 15 güne dikkat edersek önümüzdeki 15 güne daha rahat gireriz"

"En çok bulaş aile içinde gidiş gelişlerde olmaktadır"

ELAZIĞ - Aşının Koranavirüs (Covid-19) ile mücadelede en büyük silah olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, "Ramazan ayına girdik. Vatandaşlarımız şunu düşünmesin, oruçluyuz gidip aşı yaptırmak doğru olmaz gibi. Bu nedenle kliniklerimiz gece 24'e kadar çalışmaktadır. İftardan sonrada randevularını alıp, gelip aşılarını yaptırabilirler" dedi.

Ramazan ayı nedeniyle sırası gelenlerin aşılaması ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da düşmesi nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, aşı ve aşı olmanın önemine değinindi. Covid-19 ile mücadele de en büyük silahın aşı olduğunu dile getiren Kaygusuz, kliniklerin gece 24'e kadar açık olduğunu ve vatandaşların iftardan sonra aşılarını olabileceklerini aktardı.

Son 2 haftada ülkede olduğu gibi Elazığ'da da vaka sayılarında çok ciddi bir artış olduğunu vurgulayan Başhekim Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, "2 haftada yüz binde 250'lileri gördük. Maalesef bu çok hızlı bir artış. Bunun için ülkemizde bir takım tedbirler alındı. Bu tedbirlere uyarsak inşallah vaka sayısını düşürmeyi hedefliyoruz. Aşılama şuan Covid-19'da en büyük silahımız. Mutlaka vatandaşlarımızın aşı olmasını öneriyoruz. Aşı sırası gelen vatandaşımız hangi aşı olduğuna bakmadan ister Biontech ister Sinovac olsun mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Sağlık Bakanımızın da geçen açıkladığı rakamalar bakacak olursak, ülkemizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 24'ü, sağlık çalışanlarımızın da yine yüzde 16'sının aşı sırası gelmesine rağmen aşılanmadığını biliyoruz. Bu çok büyük rakamlardır. Oysaki bu çok büyük bir fırsattır. Ülkemizin halkımıza sunmuş olduğu bu fırsatları değerlendirmemiz lazım" şeklinde konuştu

"Kliniklerimiz gece 24'e kadar çalışmaktadır"

Aşı sırası gelen vatandaşların mutlaka aşılarını yaptırmasını isteyen Kaygusuz, "Aşılamayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi hastanemizde 25 aşı odamız mevcut. Buna göre Sağlık Bakanlığından randevular açılıyor. Aşı sırası gelen vatandaşların almış olduğu sıraya göre de aşılamalar yapılıyor. Ramazan ayına girdik. Vatandaşlarımız şunu düşünmesin, oruçluyuz gidip aşı yaptırmak doğru olmaz gibi. Bu nedenle kliniklerimiz gece 24'e kadar çalışmaktadır. İftardan sonrada randevularını alıp, gelip aşılarını yaptırabilirler. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarını biz kendi hastanemiz olarak garanti ediyoruz. Ramazanı lütfen bahane etmesinler. İftardan sonra mutlaka aşı randevusu alabilir, gelip aşılarını yaptırabilirler" diye konuştu.

"En çok bulaş aile içinde gidiş gelişlerde olmaktadır"

Aşılamayla birlikte hastalığın seyrinin değiştiğini dile getiren Kaygusuz, "Aşılı olan vatandaşların tekrar hastalığa yakalanma şansı az da olsa var. Ama yakalandıkları takdirde hastalığı çok hafif geçiriyorlar. Basit bir nezle, girip gibi geçiriyorlar. Hastaneye yatma ihtiyacı hatta oradan yoğun bakıma gitme ihtiyaçları hemen hemen hiç olmuyor. Bu nedenle aşı şuanda en önemli silahımız. Maske, mesafe bizim için çok önemli. Mutlaka maskemizi takacağız. Toplu alanlarla mesafemize dikkat edeceğiz. Yine özellikle dışarıdan eve geldiğimiz zaman ellerimizi yıkayıp kıyafetlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bizim kültürümüzde insanları iftara davet etmek, toplu iftar yapmak gelenek haline gelmiş. Lütfen bu yıl bunlardan biraz uzak duralım. Çekirdek ailemizle iftarımızı yapalım. Kalabalık topluluklar halinde iftar yemekleri düzenlemeyelim. Yine birbirimize gidip gelmeleri, aile içi ziyaretleri mümkün olduğu kadar azaltalım. En çok bulaş aile için gidiş gelişlerde olmaktadır. En sık bu yolla insanlar hastalanmaktadır. Özellikle bu 15 güne dikkat edersek önümüzdeki 15 güne daha rahat gireriz. Daha sıkı tedbirlerin gelmesini engellemiş oluruz" diye kaydetti.

Aşı odaları boş kaldı, Başhekim sırası geleni Kliniklerimiz gece 24'e kadar çalışmaktadır diyerek davet etti
Aşı odaları boş kaldı, Başhekim sırası geleni Kliniklerimiz gece 24'e kadar çalışmaktadır diyerek davet etti
Aşı odaları boş kaldı, Başhekim sırası geleni Kliniklerimiz gece 24'e kadar çalışmaktadır diyerek davet etti
Aşı odaları boş kaldı, Başhekim sırası geleni Kliniklerimiz gece 24'e kadar çalışmaktadır diyerek davet etti

Tıp Fakültesi Hastanesi, Fırat Üniversitesi, Ramazan, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aşı odaları boş kaldı, Başhekim sırası geleni 'Kliniklerimiz gece 24'e kadar çalışmaktadır' diyerek davet etti - Son Dakika


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