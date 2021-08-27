Aşı olacağı gün Kovid-19 teşhisi konulan kadın daha erken davranmadığına pişman - Son Dakika

Giresun'da, yakalandığı Kovid-19'u, 11 günü yoğun bakımda olmak üzere 14 günlük tedavinin ardından yenen 49 yaşındaki Gülendar Topkara, zamanında aşı yaptırmadığı için pişmanlık yaşıyor.

Tirebolu ilçesinde yaşayan Topkara, eşi ile Kovid-19'a karşı aşı yaptırmak üzere randevu aldı. Aşı günü geldiğinde rahatsızlanan Topkara'nın başvurduğu Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Hastanede tedavisine başlanan Topkara, 2 gün sonra durumunun ağırlaşması üzerine Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda 11, normal serviste ise bir gün kalan Topkara, sağlığına kavuşmasıyla taburcu edildi.

Gülendar Topkara, AA muhabirine, Kovid-19 aşısı olmak için hastaneye gideceği gün vücudunda ağrılar ve kırgınlık hissettiğini söyledi.

Testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirten Topkara, aşı yaptıracağı gün hastalığa yakalanmasının kendisini daha çok üzdüğünü söyledi.

Topkara, ihmalkarlıktan aşılanmayı geciktiğini ifade ederek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Eşimle aşı için randevu aldık, o gün 'Kovid-19'a yakalanmışsın' dediler. Eşimde hastalık yoktu, çocuklarımda yoktu, sadece bende vardı. Bir iki ay aşıyı geciktirdim. Keşke daha önce aşı olsaydım, aşı olacağım gün de hasta oldum. Çok zor bir hastalık, çok zor süreçlerden geçtim. Belim, başım, her yerim ağrıdı, tansiyonum çıktı, şekerim çok yükseldi, çok zor günler geçirdim. Yoğun bakıma girdim, tedavim devam etti."

Topkara, herkese aşı olmaları çağrısında bulunarak, "İlla da aşı olsunlar, aşı çok önemli. Ben aşı olmadım ve çok kötü süreçlerden geçtim. 'Aşı olmayın.' diyenler var, bu da yanlış bir şey. Herkes aşısını olsun. Ben aşı olsaydım hastalığım belki de daha hafif geçecekti, bu kadar da ileri derecede rahatsızlık yaşamayacaktım." dedi.

Tedavisi için hastanede canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Topkara, "Hemşireler ve doktorlar benim için gece gündüz kapıda beklediler, onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.