Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu - Son Dakika

Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu

01.05.2021 10:04

Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu Protein deposu cağ kebabına ilgi artıyor Korona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı.

Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu

Protein deposu cağ kebabına ilgi artıyor

ERZURUM - Korona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Tam kapanmada en çok sipariş edilen ürünlerin başında ise Erzurum'un meşhur lezzeti cağ kebabı geliyor.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın Perşembe günü saat 19.00'da başlamasıyla birlikte restoranlarda paket servisine geçiş yaptılar. Paket servisi yapan işletmelerde ise en fazla ilgiyi Erzurum'un meşhur lezzeti cağ kebap görüyor. Yıllardır Erzurum'da iftar sofralarını odun ateşinde pişirilen meşhur cağ kebabı süslüyor.

Türkiye'nin birçok yerinde tüketilen cağ kebap Erzurum'da iftar sofralarında ilk tercih edilen ürün oluyor. İftarda cağ kebap yemek isteyen vatandaşlar, lokantalara gelerek iftarlık kebaplarını ya kendileri alıyor ya da telefonla sipariş etmeyi tercih ediyorlar. Cağ kebaplarının şiş fiyatları ise 7 ila 12 lira arasında değişiyor.

Cağ kebabı, 'cağ kebabı' veya 'yatık döner' keçi ve kuzu etinden yapılan bir çeşit kebaptır. Erzurum'un Tortum, Uzundere, Oltu, Olur ilçelerine ait olan cağ kebabı, önceden terbiye edilmiş etin yatık bir şiş üzerinde odun ateşi eşliğinde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Cağ adı verilen şişler kullanılarak servis yapıldığından bu adı aldığı biliniyor. Servisi, yine yöreye özgü lavaş ekmeği ile beraber yapılan cağ kebabı birçok yerde, yanlış olarak 'çağ kebabı' şeklinde telaffuz edildiği de görülüyor.

İşletme sahipleri müşterilerinin aşı sırası beklerken bağışıklıklarını cağ kebapla güçlendirmek istediklerini söylüyor.

" Aşı olamayan cağ kebabına koşuyor"

Cağ kebap restoranı işletmecisi Muammer Tanhaş özellikle aşı olamayan müşterilerinin protein deposu olan cağ kebabını bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için yediklerini ifade ederek " Erzurum'da ramazan ayında çorba, kıyma, kadayıf dolması ve cağ kebabı iftar sofralarının vazgeçilmezidir. Kapanma dolayısıyla iftara doğru siparişlerimizi alıyoruz. 1 saat kala ise hazırlıklarımızı yapıp servise çıkıyoruz. İftara yakın siparişlerimiz yoğun oluyor. Aşıda öncelikli grupta olmayan vatandaşlar ise protein deposu olan cağ kebabı yediklerini ifade ediyorlar. Cağ kebabın bağışıklık sistemine çok iyi geldiğini söylüyorlar. Cağ kebabı ve kadayıf dolması Erzurum'un coğrafi işareti olan ürünleri arasında yer alıyor. Şehir dışından gelen misafirlerimiz bu kente gelince iki şeyi soruyor bunlarda cağ kebabı ve kadayıf dolması oluyor. Cağ kebabı koyun etinden yapılır. 2 bin 500 rakımda otlayan koyunların ve kuzuların etinden yaparız. Et buraya geldikten sonra sinirlerini falan ayırıp, soğuk hava deposunda 4 derece 3-4 gün beklettikten sonra cağa takar ve pişiririz" dedi.

Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu
Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu

Koronavirüs, Türkiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kapanma sürecinde paket servisinin gözdesi cağ kebabı oldu - Son Dakika


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