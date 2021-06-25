ANKARA Aşı olan 24 yaşındaki Sarper Korkmaya gerek yok - Son Dakika

Aşı olan 24 yaşındaki Sarper: Korkmaya gerek yok

ANKARA'da, koronavirüsle mücadelede 18 yaş ve üstü gençlerin aşılanmasına başlandı. Aşı olan Sarper Gökuç (24) "İnsanların korkmasına gerek yok. Bu beladan kurtulmak için herkesin aşı olması gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün 18 yaş ve üstü kişilerin de aşı programına dahil edildiğini duyurmasıyla birlikte Ankara'da hastanelerde yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren randevu alan gençler, Ankara Şehir Hastanesi ve diğer sağlık kuruluşlarında ilk doz aşılarını yaptırdı.

Tasarımcı Sıla Gökuç (27) ile üniversite öğrencisi kardeşi Sarper Gökuç (24) birlikte Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı yaptırdı. Gökuç, ilk doz aşısını olduğunu belirterek, "İnsan sayısı bakımından kalabalık bir ülkede yaşıyoruz ve aşı randevusu alırken, sıra bekleyeceğimizi, yoğunluk olacağını, randevu bulamayacağımızı düşündük; ama inanılmaz kolay bir şekilde randevumuzu alabildik. Hiçbir sorun yaşamadık. En önemlisi de 'Acı olur mu, bir şey olur mu?' diye bir endişem vardı; ama hiçbir şey hissetmedim. Sinek ısırığından bile daha hafifti. Herkesi aşı olmaya çağırıyorum" dedi.Sarper Gökuç ise aşıyla ilgili bir korkusu olmadığını belirterek, "Korkarak gelmedim; ama zaten hiçbir şey hissedilmiyor. İnsanların korkmasına gerek yok. Bu beladan kurtulmak için de herkesin aşı olması gerekiyor. Kabalık bir ortamda yaşadığımız için yoğunlaşmalar çok fazla oluyor ve bir araya gelmeler de sık sık görülüyor. O yüzden hepimiz aşı olup inşallah bu beladan hep beraber kurtulacağız" diye konuştu.45 MİLYON 925 BİN 699 AŞI YAPILDI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, saat 13.30 itibarıyla uygulanan aşı miktarı, 45 milyon 925 bin 699 oldu.