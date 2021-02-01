Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir

01.02.2021 08:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir, System.String[]

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, halk arasında 'aşının tutmadığı' söyleminin, vücudun düşük yanıt verdiği bir grupta görülebileceğini belirterek, aşı olan kişilerin korunmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Taşova, aşılamadan sonra koronavirüse yakalanılıyorsa bunun mutasyonlu bir virüs olabileceğini kaydetti.

Çin'den gelen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarının ardından yaş gruplarına göre uygulanmaya devam ediyor. Adana'da aşı ile ilgili açıklamalarda bulunan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşı olan kişilerin kendilerini korumaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.

"AŞININ TUTMADIĞI BİR GRUP OLABİLİR"

Her aşıda olduğu gibi halk arasında söylenen 'aşının tutmadığı' bir grubun olabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Bunun nedeni, ne içini olmaz. Örneğin hepatit aşılarında da aynı şey geçerlidir. Ayrıca aşıya vücudunuzun yanıtı düşük olabilir ve zamanla antikor seviyeniz düşebilir. Ondan sonraki aşamada mikroorganizmayla karşılaştığında tekrar yükseliyor mu gibi sorular daha belirgin hale gelir. O zamana kadar yine dikkat etmek durumundayız. Aşı olan her kişi elini yıkamaya, maskesini takmaya devam edecek, kalabalık ortamlarda bulunmayacak. Ama aşı olan kişiler de daha hafif enfeksiyon geçirme olasılığı da var. En azından bu anlamda rahat edeceğiz ama korunmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

2'NCİ DOZ ARASINDA NEDEN 28 GÜN ARA VERİLİYOR?

Aşı olunduktan 28 gün sonra ikinci doz yapılmasıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Taşova, şöyle konuştu:

"Genellikle bu tip inaktif virüs aşılarında ne kadar ara olursa immün sistemin bunu tanıyarak daha yüksek yanıt vermesi anlamında eskiden beri bildiğimiz bir olaydır. Ancak pandemi ya da çalışma gibi durumlarda aşının yan etkisi var mı, yok mu, koruyor mu korumuyor mu veya hızla koruma sağlamak istediğimiz durumlarda daha kısa sürelerde yapılır. Bu genellikle 14 gündür. Hepatit aşılarında bu süre daha kısa bile olabiliyordu. Çalışmalar da bu şekildeydi. Ama 28 gün olması daha güvenli ve daha iyi antikor yanıtının oluşması için beklediğimiz bir şey."

"BU VİRÜSÜN AYRILARAK MUTASYON SEKANSININ YAPILMASI GEREKİR"

İlk aşı ile ikinci dozun verileceği 28 günlük arada tekrar koronavirüse yakalanma durumunu değerlendiren Prof. Dr. Taşova, "İlk aşıyla antikor düzeyi düşük oluyor. Gerek 28 günlük arada, gerekse 2'nci aşıdan sonra eğer koronavirüse yakalanılıyorsa o zaman bir mutasyonlu virüs olmuş olabilir. Zaten öyle de bir uyarı var. Aşıdan sonra eğer olunuyorsa mutlaka bu virüsün ayrılarak mutasyon sekansının yapılması gerekir. Aşıya yanıt düşük olabilir, çok az da olsa tıpkı hepatit aşılarındaki gibi yanıt vermeyebilir. Kişi bu grupta olabilir. O yüzden bu tarz kişilerin iyi izlenerek ne olduğunun ayırt edilmesi gerekiyor" dedi.

Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Yeşim Taşova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir - Son Dakika


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