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Aşı olana bıçak bileme ücretsiz - Son Dakika

Aşı olana bıçak bileme ücretsiz

17.07.2021 09:26
Aşı olana bıçak bileme ücretsiz, System.String[]

Amasya'da bir mahalle muhtarı Kovid-19 aşılama faaliyetlerine destek olmak için kampanya başlattı.

Amasya'da bir mahalle muhtarı Kovid-19 aşılama faaliyetlerine destek olmak için kampanya başlattı. Aşı yaptıran vatandaşlar muhtarlığın önündeki tezgahta bıçaklarını ücretsiz olarak biletebiliyor.

Aşılama oranının yüksek olduğu kentler arasında olan Amasya'da kampanyaya desteği artırmak için harekete geçen Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, muhtarlığın önüne bıçak bileme tezgahı koyup duyuru yaptı. Aylak, "Kurban Bayramı öncesi mahalle sakinlerimize ücretsiz bıçak bileme hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Kovid-19 aşısı olan vatandaşlarımız da bıçaklarını getirip biletebilir" dedi.

Bıçaklarını bileten mahalle sakinleri Aylak'a teşekkür etti.

Mahallede Kurban Bayramı'nda kaçak kurbanlıkları yakalamak için atlı ve motorize kurban timi de yer alıyor. - AMASYA

Aşı olana bıçak bileme ücretsiz
Aşı olana bıçak bileme ücretsiz
Aşı olana bıçak bileme ücretsiz
Aşı olana bıçak bileme ücretsiz
Aşı olana bıçak bileme ücretsiz
Aşı olana bıçak bileme ücretsiz
Aşı olana bıçak bileme ücretsiz

COVIRAN Bereket, Kurban Bayramı, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aşı olana bıçak bileme ücretsiz - Son Dakika


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