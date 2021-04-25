Aşı olanlar süper bulaştırıcı olabilir! - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, aşı olan kişilerin 'süper bulaştırıcı' olarak virüsü yayma riski olduğuna dikkat çekti. Aydın, süreçte kaydedilen verilere göre "Koronavirüs bulaşan herkesin hasta olmadığını, mikroorganizmayı taşıdığını ve 'süper bulaştırıcı' olduğunu hatırlattı.

Prof. Aydın, aşı olanların da süper bulaştırıcı olabildiklerine dikkat çekerek uyardı.

GRAF----ŞİMDİ GELDİĞİMİZ NOKTADA, AŞI OLAN VATANDAŞLARIMIZ DA TIPKI SÜPER BULAŞTIRICILARA BENZER ŞEKİLDE KENDİLERİ HASTA OLMADIKLARI HALDE MİKROORGANİZMAYI BOĞAZLARINDA TAŞIYIP BAŞKALARINA BULAŞTIRABİLİRLER. AŞI OLDUĞUMUZDA YALANCI GÜVENE KAPILMAYALIM. VİRÜSÜ ALIP BAŞKALARINA TAŞIYABİLİRİZ. YAPILAN AŞILAR, BOĞAZIMIZDA BU VİRÜSÜ TAŞIMAMAYA YÖNELİK AŞI DEĞİL.

AŞILI OLSANIZ DA ZATEN BOĞAZINIZA YERLEŞECEK VİRÜSE KARŞI SAVUNMANIZ YOK DEMEKTİR. BU RİSK YÜKSEKTİR VE AŞILI İLE AŞISIZ KİŞİLERİN BİR ARAYA GELMESİ DURUMUNDA VİRÜSÜN BULAŞABİLECEĞİNİ UNUTMAMAK GEREKİR.

Ülkede en yaygın İngiliz varyantı virüs olduğunu kaydeden Prof. Dr. Faruk Aydın, şunları kaydetti:

GRAF----AMA BUNUN DIŞINDA GÜNEY AFRİKA VE GÜNEY AMERİKA VARYANTLARININ AZ SAYIDA DA OLSA VAR OLDUKLARINI BİLİYORUZ. BU VİRÜSLERİN BULAŞICILIĞI HEM ARTIRDIKLARI HEM DE GÜNEY AFRİKA VE BREZİLYA VARYANTLARININ AŞIDAN AZ ETKİLENDİKLERİNİ BİLİYORUZ..