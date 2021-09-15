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Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor - Son Dakika

Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor

15.09.2021 13:05

Şehirler arası yolculukta aşı ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse binemeyen Ahmet Tanman, Ankara'dan İstanbul'da bulunan evine doğru protesto yürüyüşüne başladı. Bir haftada Kocaeli'ne ulaşan Tanman, "Ben ona aşı demiyorum, aşı karşıtı ayrı bir şey. İçeriği belli olmayan şeytan sıvısı diyorum. Giderim köyde, dağda yaşarım ama aşı yaptırmam. Çocuklarıma da aşı yaptırtmadım gerekirse çocuğumu okula göndermem" sözlerini söyledi.

Ankara'dan İstanbul'a gitmek isteyen; ancak şehirler arası seyahatlerde aşı ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse binemeyen 52 yaşındaki Ahmet Tanman, duruma tepki göstermek ve sesini duyurmak için 7 gündür Ankara'dan İstanbul'a yürüyor.

"EVİME DÖNMEK İÇİN YÜRÜMEYE KARAR VERDİM"

Ayın 7'sinde Ankara'dan İstanbul'a dönmek için acenteye uğradığını söyleyen Ahmet Tanman, "Bilet almaya gidince içeride bana 'Beyefendi sizin aşınız var mı, PCR testiniz var mı?' diye sordular. Aşı ve PCR testi olmadığını ve olmak istemediğimi söyledim. 'O zaman size bilet vermiyoruz' dediler. Ben de evime dönmek için Ankara'dan İstanbul'a yürümeye karar verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın Davos'ta kullanmış olduğu bir ifade vardı 'One Minute'. Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a sesimi duyun. Küreselcilerin kurmuş olduğu tuzağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan 'One Minute' diyecek, ona hiç şüphem yoktur" dedi.

Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine gidebilmek için 7 gündür yürüyor

"AŞIYA 'ŞEYTAN SIVISI' DİYORUM"

Aşı karşıtı mısınız sorusuna cevap veren Tanman, "Ben ona aşı demiyorum, aşı karşıtı ayrı bir şey. İçeriği belli olmayan şeytan sıvısı diyorum. Hastalığı çıkaran onlar, bu hastalık laboratuvarda üretildi. İlacı veren onlar, talimatı veren onlar. Ben sizin talimatlarınıza uymuyorum. Küreselcilerin kararlarını elimin tersi ile itiyorum. Bu hastalığı ben de geçirdim, kekik, limon, zencefil içtim. Gönderdikleri ilaçları tamamen lavaboya attım, kullanmadım. Aslanlar gibi 3 günde bu hastalığı bitirdim. Ailemden 13 kişi korona oldu, abimi, halamı ve halamın eşini kaybettik" diye konuştu.

Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine gidebilmek için 7 gündür yürüyor

"MASKE DE TAKMIYORUM"

Asla aşı olmayacağını söyleyen Tanman, "Gerekirse evimi taşırım giderim köyde dağda yaşarım. Yeter ya, akrabalık bitti, komşuluk bitti. Çocuklarım da okula gidiyor ama onlara da aşı yaptırtmadım. Gerekirse çocuğumu okula göndermeyeceğim, alıp evimi köye taşırım, kader utansın derim. Maske de takmıyorum. Ne maskesi, maske nedir. İnsanlar neden evde uyurken sabahları odalarında cam açıyor? Temiz hava gelsin diye. Maske temiz havayı önlüyor. Neden ben maske takayım?" şeklinde konuştu.

Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor

COVIRAN Bereket, PCR Testi, İstanbul, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor - Son Dakika
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