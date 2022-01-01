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Aşı olmak için beklemesi söylenince çok sinirlendi! Doktora saldırı anları kamerada - Son Dakika

Aşı olmak için beklemesi söylenince çok sinirlendi! Doktora saldırı anları kamerada

01.01.2022 12:38

Koronavirüs aşısı olmak için Avcılar'da aile sağlığı merkezine giden Mehmet Saib E., burada kendisine beklemesini söyleyen doktora saldırdı. Darp raporu alan doktor, şahıstan şikayetçi olurken korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Tahtakale Mahallesi'ndeki 13 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne anne ve babasıyla gelen Mehmet Saib E., Kovid-19 aşısı yaptırmak istediklerini söyledi. Öğle arası olduğu ve BioNTech için 6 kişinin tamamlanması gerektiği söylenen bu kişi ile görevliler arasında tartışma çıktı.

BEKLEMESİNİ SÖYLEYEN DOKTORA SALDIRDI

Sesler üzerine odasından çıkan Dr. Velit Çelebi, aşı için beklemesini söylediği Mehmet Saib E.'nin saldırısına uğradı.
Sağlık merkezindekilerin müdahalesiyle doktor Çelebi, saldırganın elinden kurtarıldı.

Aşı olmak için gittiği sağlık merkezini birbirine kattı!

DARP RAPORU ALDI

Yüzünde darp izleri oluşan Çelebi, sağlık raporu aldıktan sonra kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Saib E, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada saldırı anı sağlık merkezindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şahsın tartıştığı doktora yumruk atması ve diğer sağlık çalışanlarının araya girerek ayırmaları yer alıyor.

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Saldırı, Doktora, Çelebi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Aşı olmak için beklemesi söylenince çok sinirlendi! Doktora saldırı anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşı olmak için beklemesi söylenince çok sinirlendi! Doktora saldırı anları kamerada - Son Dakika
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