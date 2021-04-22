AŞI OLMAK İÇİN İFTAR SONRASI KUYRUĞA GİRDİLER - Son Dakika

İSTANBUL'da, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında vatandaşlar, özellikle iftar sonrası hastaneler önünde kuyruk oluşturdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün bir açıklama yaparak koronavirüsle mücadele kapsamındaki aşılama sırasının 55 yaş ve üzerindeki vatandaşlara geldiğini söyleyerek aşı olunması için çağrıda bulundu. Aşı sırası kendilerine gelen vatandaşlar, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ya da 182'den randevularını alarak hastanelere akın etti. Biran önce aşı olmak isteyen vatandaşlar, özellikle iftar sonrası hastaneler önünde kuyruk oluşturdu.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşı yaptıran Ahmet Gürsoy 'Sağlıklı bir şekilde aşı oldum. Kalabalıktı, yaklaşık 50 metre bir kuyruk vardı. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmiyoruz. Neredeyse iç içeyiz. Biz ne kadar dikkat etsek bile yanımıza insanlar geliyor dedi.

İsmini vermek istemeyen bir kişi ise Biraz yoğunluk vardı. Herkese verilen randevu saati aynı saate tekabül etmesinden dolayı biraz yoğunluk oluştu. Düzenli ve sistemli bir şekilde gidiyor. Sosyal mesafe kuralına dikkat ediyoruz ama sonuçta yoğunluk olduğu için hepsi birbirine girmiş oluyor. İçerideki kuyruğun fazlalaşmasından dolayı sosyal mesafe kayboluyor diye konuştu.

Aşı için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni tercih eden Emel Tuncer de aşının hastalıkları yok etmede büyük rol oynadığını belirterek, Bugün tercih etmiyorlar, genellikle aşıdan kaçıyorlar. Ben buna kesinlikle karşıyım. Dünyadaki bütün salgın hastalıklar aşılarla önlendi. Bu yüzden ben olmayı tercih ettim. Olmayanlara da üzülüyorum. Kaçmaları çok anlamsız geliyor. Kesinlikle aşı olmaları lazım. Ben tercihimi olmaktan yana kullandım çok da mutluyum. Şimdi sıramı bekliyorum şeklinde konuştu.