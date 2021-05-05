Aşı olmak istemeyen vatandaşlar telefonla aranarak ikna ediliyor - Son Dakika

Aşı olmak istemeyen vatandaşlar telefonla aranarak ikna ediliyor

05.05.2021 16:05

- Aşı olmak istemeyen vatandaşlar telefonla aranarak ikna ediliyor Van'da 55 yaş üstü vatandaşların aşılanmaları devam ediyor Van'da aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan vatandaşlar, aile sağlık merkezlerindeki doktorların ikna çabası neticesinde aşılarını oluyorlar.

- Aşı olmak istemeyen vatandaşlar telefonla aranarak ikna ediliyor

Van'da 55 yaş üstü vatandaşların aşılanmaları devam ediyor

VAN - Van'da aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan vatandaşlar, aile sağlık merkezlerindeki doktorların ikna çabası neticesinde aşılarını oluyorlar.

Van'da korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, vatandaşların aşılarını yapmaları için yoğun çaba sarf ediliyor. Aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan vatandaşlar tek tek aranarak, aşı olmaya ikna ediliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şebnem Kartal, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nun talimatı çerçevesinde aşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, aşı çalışmalarının tüm ASM ve hastanelerde yapıldığını söyledi. Şu anda 55 yaş üstü vatandaşların aşılanma programı çerçevesinde bütün aile hekimlerinin kendi nüfuslarındaki 55 yaş üstü vatandaşları arayıp, kendilerini aile sağlık merkezine davet ettiğini dile getirdi. Yapılan aşılanma programları çerçevesinde özelde Van, genelde Türkiye'de ölüm oranlarında ciddi azalmaların söz konusu olduğunu vurgulayan Kartal, "Bizler Halk Sağlığı Başkanlığı olarak halkımızı bir an önce aşılarını yapmaya davet ediyoruz ve bu noktada vatandaşların aşılarını yapmalarını istiyoruz. Ramazan ayı nedeniyle şu anda hastanelerimizde iftar sonrasında da aşı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Aile hekimlerimizin ikna edemediği vatandaşlarla tekrardan biz görüşüyoruz"

Van genelinde 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma oranının yüzde 75 olduğunu belirten Kartal, "55 yaş üstü vatandaşlarımızın aşıları yeni başladı. İnşallah onlarda da yüksek bir aşılanma oranı bekliyoruz. . Vatandaşlarımızın aşıya karşı bazı tedirginlikleri, bazı çekinceleri var. Bu konuda aile hekimlerimiz vatandaşları bire bir arayarak onları ikna ediyor. Aile hekimlerimizin ikna edemediği vatandaşlarımızla bu sefer bizler görüşüyoruz ve bu şekilde halkımızı aşılamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuşba 4 Nolu Aile Sağlık Merkezinde hizmet veren Aile Hekimi Dr. Mehmet Olgun Ak, bazı vatandaşların aşıdan çekinebildiğini ifade ederek, "Bu konuda ikna yollarına başvuruyoruz. Onların tedirginliklerini dinliyoruz ve onlara yardımcı oluyoruz" dedi.

Ebe Gülsüm Özkan da, yaklaşık 3 aydır aşılama çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Aşı olmak istemeyen vatandaşlarla irtibata geçtiklerini ve onları ikna etmeye çalıştıklarını aktaran Özkan, "İkna edemediğimiz noktalar oldu. Aradığımız vatandaşlara aşılanma programının önce sağlıkçılara yapıldığını söylüyoruz. Kendimize yapmadığımız şeyleri başkasına da yapmamamız gerektiğini söylüyoruz. Öyle olunca güven sağlıyoruz. Onlar da gelip aşılarını oluyorlar" diye konuştu.

"Vatandaşların yüzde 80'ini aşıladık"

Tuşba 4 Nolu Aile Sağlık Merkezi olarak aşılanma programı çerçevesinde vatandaşların yüzde 80'ini aşıladıklarını dile getiren Özkan, "Bunun yanında il dışından gelenler ile farklı ASM'lerde randevu bulamayıp da bize başvuranlara yardımcı olduk. Kendi sistemlerimizde randevu oluşturup onlara kolaylık sağladık. Bizim için bebek aşıları nasılsa 55 yaş üstü insanların aşılanma programı da aynıdır. Şu anki aşılanma programımızda sıkıntı yok. Zaman geçtikçe insanlar daha çok bilinçleniyor ve aşılara karşı ilgisi daha çok artıyor. Bizler de insanlarımızı bilinçlendirip daha sağlıklı aşılanma programı için yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aşılarını olan vatandaşlar ise daha önce aşı noktasında bazı tedirginleri olduğu için aşıdan çekindiklerini ifade ederek, ancak aile hekimlerinin kendilerini aramaları ve tedirginliklerini gidermeleri sonucunda aşı olmaya karar erdiklerini söylediler.

(ATL-MSA-Y)

Aşı olmak istemeyen vatandaşlar telefonla aranarak ikna ediliyor
Aşı olmak istemeyen vatandaşlar telefonla aranarak ikna ediliyor
Aşı olmak istemeyen vatandaşlar telefonla aranarak ikna ediliyor
Aşı olmak istemeyen vatandaşlar telefonla aranarak ikna ediliyor

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, Tuşba, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aşı olmak istemeyen vatandaşlar telefonla aranarak ikna ediliyor - Son Dakika


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