Aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra Hollanda'da yorumculuğa başlayan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, aşı olmuyor. Sneijder'e Hollanda ve Türkiye'de tepki gösterildi
Sneijder'in tuhaf cevapları Buzz Spor'da yer aldı. 'Neden aşı olmuyorsun' diye soru yöneltilen Sneijder'in verdiği cevap çok ilginçti.
Sneijder, "Aşı olmayacağım. Aşılanmış ve halen korona olan insanlar tanıyorum" diyerek kendisini savundu.
Sneijder'e sosyal medyada bir hayli tepki gösterildi. Alkol düşkünlüğü olduğu bilenen Hollandalı hakkında yapılan, "Alkol içe içe adamın kafa gitmiş maalesef" yorumu büyük beğeni aldı.
Son Dakika › Spor › Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi - Son Dakika Spor