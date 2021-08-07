Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi

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Aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra Hollanda'da yorumculuğa başlayan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, aşı olmuyor. Sneijder'e Hollanda ve Türkiye'de tepki gösterildi

Sneijder'in tuhaf cevapları Buzz Spor'da yer aldı. 'Neden aşı olmuyorsun' diye soru yöneltilen Sneijder'in verdiği cevap çok ilginçti.

Sneijder, "Aşı olmayacağım. Aşılanmış ve halen korona olan insanlar tanıyorum" diyerek kendisini savundu.

"KAFA GİTMİŞ"

Sneijder'e sosyal medyada bir hayli tepki gösterildi. Alkol düşkünlüğü olduğu bilenen Hollandalı hakkında yapılan, "Alkol içe içe adamın kafa gitmiş maalesef" yorumu büyük beğeni aldı.