Üye Girişi
Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi - Son Dakika

Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi

07.08.2021 14:56

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Wesley Sneijder, koronavirüs aşısı olmuyor. 'Neden aşı olmadın' şeklinde sorusuna, "Aşılanmış olmasına rağmen korona olan insanlar var, aşı olmayacağım" diyen Hollandalı futbolcu büyük tepki topladı.

Aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra Hollanda'da yorumculuğa başlayan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, aşı olmuyor. Sneijder'e Hollanda ve Türkiye'de tepki gösterildi

Sneijder'in tuhaf cevapları Buzz Spor'da yer aldı. 'Neden aşı olmuyorsun' diye soru yöneltilen Sneijder'in verdiği cevap çok ilginçti.

Sneijder, "Aşı olmayacağım. Aşılanmış ve halen korona olan insanlar tanıyorum" diyerek kendisini savundu.

"KAFA GİTMİŞ"

Sneijder'e sosyal medyada bir hayli tepki gösterildi. Alkol düşkünlüğü olduğu bilenen Hollandalı hakkında yapılan, "Alkol içe içe adamın kafa gitmiş maalesef" yorumu büyük beğeni aldı.

Koronavirüs aşısı yaptırmayan Sneijder'in kendisini savunma biçimi akıllara durgunluk verdi
Koronavirüs aşısı yaptırmayan Sneijder'in kendisini savunma biçimi akıllara durgunluk verdi
Koronavirüs aşısı yaptırmayan Sneijder'in kendisini savunma biçimi akıllara durgunluk verdi
Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi

Wesley Sneijder, COVIRAN Bereket, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • İnsanAldaldı : Olm adam senin gibi aklını köleye vermemiş, araştırmış ve en doğal hakkını kullanıp böyle demiş. Ulan aşıyla sanki ölümsüz oldunuz. Daha neye yaradığı bile belli değil. Araştırmadan sorgulamadan olursan böyle ele geçirilmiş medyalara kalırsın Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Ali Kublay: Bir galarasaraylı olarak inşaallah ölümü koranadan ölür diyorum o zamanda entübe edilmeden son bir beyanat bekliyoruz Cevap Yaz 2 26 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

220 yangın kontrol altına alındı, 5 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 16:14 220 yangın kontrol altına alındı, 5 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz 16:10 Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı 15:42 Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı
Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı 15:19 Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için 15:10 Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor 14:26 Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor
Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu 14:02 Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı 13:21 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
16:24 Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak
16:09 Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
15:42 Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı
15:14 Vicdansızlar 3 günlük bebeği yol kenarına attılar! Minik kızı çiftçiler buldu
15:11 Makinistlerin dikkati facianın önüne geçti! Treni durdurup ormanlık alandaki yangına müdahale ettiler
15:09 Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti
15:08 Datça'da korkutan sahil görüntüsü! Kumsalı beyaz bir örtü kapladı
14:56 Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi
14:25 Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor
13:45 İşte Türk Jordan! NBA Summer League'e damga vuran Ömer, Miami ile sözleşmeyi garantiledi
Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor         
16:17
Galatasaray'ın kalesinde alarm! St. Johnstone maçında mecburen İsmail Çipe oynayacak Galatasaray'ın kalesinde alarm! St. Johnstone maçında mecburen İsmail Çipe oynayacak         
16:11
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecilerin faturasına 10 kat zam teklif etmesinden sonra partisi CHP'ye de rest çekti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecilerin faturasına 10 kat zam teklif etmesinden sonra partisi CHP'ye de rest çekti         
15:59
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Makinistlerin dikkati facianın önüne geçti! Treni durdurup ormanlık alandaki yangına müdahale ettiler Makinistlerin dikkati facianın önüne geçti! Treni durdurup ormanlık alandaki yangına müdahale ettiler         
15:12
Ortaköy'de bulunan bir restoranın çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi Ortaköy'de bulunan bir restoranın çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi         
14:58
Manavgat yangın alanına yağmur yağdı! Orman işçileri el açıp dua etti Manavgat yangın alanına yağmur yağdı! Orman işçileri el açıp dua etti         
14:19
Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi         
13:39
Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle         
13:13
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki         
10:52
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 16:27:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement