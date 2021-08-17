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Aşı olmaya İguanası ile gitti - Son Dakika

Aşı olmaya İguanası ile gitti

17.08.2021 09:42
Aşı olmaya İguanası ile gitti, System.String[]

Arnavutköy'de berberlik yapan bir vatandaş, aşı olmaya beslediği iquanası ile birlikte gitti.

Arnavutköy'de berberlik yapan bir vatandaş, aşı olmaya beslediği iquanası ile birlikte gitti.

İguanayısı ile birlikte aşıya giden Embiya Kars sosyal medya da ilgi odağı oldu.

Aşı randevusu gelen berber Embiya Kars, dükkanın da beslediği İguana ile birlikte hastaneye gitti. Hastanede aşı olan Embiya Kars'ı görenler şaşkınlık içerisinde onu izlerken, bir kişi aşı sırasında iguanası ile fotoğrafını çekerek sosyal medya da paylaştı. Fotoğraflı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İguanalı Berber Embiya Kars, "İguana maceramız birkaç yıl önce kardeşimin yurt dışından isteyip de getirtmesiyle başladı. Biz yavruyken aldık besleyip büyütmeye başladık. Burada biz erkek kuaförüyüz genelde burada oluyor ama dışarıya çıktığımda bende omuzuma alıp gezdiriyorum bazen. Genel de ufak çocukların ilgisi çok oluyor dışarıda vatandaşların çoğunun hoşuna gidiyor ama korkanda oluyor tabi ki. Önce ilk bakan korkuyor ama sonra soruyorlar zararsız deyince fotoğraf çekiliyorlar. Yeşillik yiyerek besleniyor genelde" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Aşı olmaya İguanası ile gitti

COVIRAN Bereket, Berber, Medya, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşı olmaya İguanası ile gitti - Son Dakika


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