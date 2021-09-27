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Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti - Son Dakika

Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti

27.09.2021 14:58
Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti, System.String[]

Edirne'de aynı evde yaşayan 48 yaşındaki Murat Gürses ile 78 yaşındaki babası Demircan Gürses 12 gün arayla koronavirüsten yaşamını yitirdi. Baba ile oğlun aşı olmadığı, anne Firdevs Gürses'in ise 3 doz aşı yaptırdığı belirtildi.

Edirne'de babası Demircan Gürses, annesi Firdevs Gürses ve kızı ile aynı evde yaşayan Murat Gürses, eylül ayı başında soğuk algınlığı belirtileri gösterdi.

GRİP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP TEKRAR DOKTORA GİTMEMİŞ

Hastanede tetkikleri yapılan ve aşı olmadığı belirtilen Gürses, iki koronavirüs testi de negatif çıkınca bir süre grip olduğunu düşünüp doktora gitmedi. Taksi şoförü Gürses, durumu ağırlaşınca Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne yeniden başvurdu. Testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Gürses, daha sonra yoğun bakıma alındı. 15 yaşında bir kız çocuğu babası olan Murat Gürses, 12 Eylül'de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

12 GÜN SONRA BABASI VEFAT ETTİ

Murat Gürses'in ardından oğlu gibi aşı olmayan babası Demircan Gürses'te de belirtiler çıktı. Tetkikler sonucu baba Gürses'in de koronavirüse yakalandığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Demircan Gürses, 24 Eylül'de hayatını kaybetti. 12 gün arayla eşi ile evladını kaybeden anne Firdevs Gürses'in ise koronavirüs aşısının 3 dozunu da olduğu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.

Doktora, Edirne, Eylül, Grip, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • İlker Kose: YAPACAK BİŞEY YOK . ŞANSINIZI FAZLA ZORLAMIŞSINIZ.AŞI OLMAZSANIZ ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARMAK DEMEKTİR .İNTİHAR ETMEKLE EŞDEĞERDİR BENCE Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti - Son Dakika
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