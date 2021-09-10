Üye Girişi
Aşı olmayan hamilelere "bebekleriniz de tehlikede" uyarısı - Son Dakika

Aşı olmayan hamilelere "bebekleriniz de tehlikede" uyarısı

10.09.2021 11:11
Aşı olmayan hamilelere

Kovid-19 aşılama oranının en düşük seyrettiği illerden Şanlıurfa'da, aşı olmayan hamilelerin hem kendilerini hem de bebeklerini riske attıkları bildirildi.

Kovid-19 aşılama oranının en düşük seyrettiği illerden Şanlıurfa'da, aşı olmayan hamilelerin hem kendilerini hem de bebeklerini riske attıkları bildirildi.

Türkiye'de geçen yıl toplam doğurganlık hızının 3,71 çocuk ile en yüksek olduğu Şanlıurfa'da, her yıl 60 bini aşkın bebek dünyaya geliyor. Kovid-19 aşılama oranında ise son sırada yer alan kentte, çok sayıda hamile aşı yaptırmadı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Alev Esercan, AA muhabirine, Türkiye geneline göre kentteki gebe sayısının çok fazla olduğunu söyledi.

Kentteki aşılama oranının düşük olmasının herkes için bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Esercan, şöyle konuştu:

"Kovid-19 hem gebeler için hem de diğer vatandaşlarımız için önemli bir sağlık sorunu. Giderek hasta sayımız ve hastaneye yatışlarımız artmakta. Bu nedenle özellikle anne adaylarına bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Gebelikte biliyorsunuz ki tetanos, hepatit B gibi bazı aşılar yapılabiliyor. Bunlar gerekli olduğu zaman 3 aydan sonra güvenle uygulanan aşılar. Kovid-19 aşısı da artık bu aşılar gibi, 3 aydan sonra uygulanabilir. Bu aşıyı yaptıktan sonra tabi ki Kovid-19 hastalığını geçirme ihtimaliniz var ama bu aşıları yaptıktan sonra size ve bebeğinize bir zarar gelmeyecek, hastalığı kapsanız bile daha hafif atlatacaksınız."

Esercan, aşı yaptırmayan gebelerin ve bebeklerinin büyük risk altında olduğunu belirtti.

Aşılı olmadan hastalığı kapan gebelerin hastalığı ağır geçirebileceğine dikkati çeken Esercan, şöyle devam etti:

"Aşı olmadan hastalığa yakalanan gebelerimiz, Kovid-19 olduğunuzda yoğun bakıma yatma riskiniz, akciğerlerinizde zatürre dediğimiz tutulumun olması artacaktır. O yüzden sizin ve bebeğinizin sağlığı için aşıyı öneriyoruz. Ayrıca hastalığa yakalandığınızda hastaneye yatmasanız bile gebelikle birlikte birkaç problem, erken doğum, bebeğin kaybı, sizin hayati riskiniz, düşük gibi bazı faktörler ortaya çıkabiliyor. Yine özellikle gebelik nedeniyle bağışıklık sisteminin bu dönemde düşük olması, hastalığın daha fazla ilerlemesi, yoğun bakım, entübe edilme, akciğerin bozulması gibi durumlar gelişebiliyor."

"Bu süreçte anne kaybı bile yaşandı"

Aşı yaptırmadan hastalığa yakalanan gebelerin sayısının her geçen gün artığını ifade eden Esercan, şunları kaydetti:

"Maalesef hiç aşı yaptırmamış ya da eksik aşı yaptıran gebe hasta sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz. Bunları genellikle hastaneye yatırıyor ve burada tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Çok ağır geçiriyorlar hastalık enfeksiyonunu, yoğun bakımda bulunan gebe hastalarımız var. Akciğer tutulumu olan, nefes darlığı çeken gebelerimiz var. Bu durumdan bebekleri de etkileniyor. Hem erken doğum hem bebeğin genel durumunun bozulması hem de annenin genel durumunun kötüleşmesi nedeniyle gebeliği sonlandırabiliyoruz. Hatta bu süreçte anne kaybımız da oldu. Sevgili anne adayları, hem kendiniz hem de bebeğiniz için nasıl kullandığımız ilaçları, vitaminleri, yemeğimizi, içtiğimizi düşünüyorsak Kovid-19 için aşımızı düşünelim, aşı olalım."

Aşı olmayan hamilelere bebekleriniz de tehlikede uyarısı

COVIRAN Bereket, Şanlıurfa, Türkiye, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Aşı olmayan hamilelere 'bebekleriniz de tehlikede' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu 11:35 Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu 11:27 Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler 11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek 11:08 Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak 11:00 İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı 10:48 Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu 10:27 Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum 09:55 Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum

Son Dakika Haberleri
11:33 Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var
11:27 Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu
11:21 Cep telefonu hırsızı, vücudundaki dövmeler sayesinde tespit edildi
11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler
11:15 Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı
11:07 Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek
11:04 Son Dakika! Bugün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak
10:51 Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü
10:47 Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma
Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı         
11:36
Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var         
11:34
Cep telefonu hırsızı, vücudundaki dövmeler sayesinde tespit edildi Cep telefonu hırsızı, vücudundaki dövmeler sayesinde tespit edildi         
11:21
Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı         
11:15
Son Dakika! Bugün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor Son Dakika! Bugün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:05
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma         
10:47
50 liraya satılan halı izdiham oluşturdu! Almak için birbirleriyle yarıştılar 50 liraya satılan halı izdiham oluşturdu! Almak için birbirleriyle yarıştılar         
09:58
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız         
08:50
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı         
22:51
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş         
21:36
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü         
19:48
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 11:45:08. #1.11#
SON DAKİKA: Aşı olmayan hamilelere "bebekleriniz de tehlikede" uyarısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement