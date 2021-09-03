Aşı olmayan işçiden haftada bir PCR testi istenecek - Son Dakika

KORONAVİRÜS aşısı olmayan işçilerden zorunlu olarak hafta bir PCR testi istenecek. Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uygulamanın 6 Eylül'den itibaren devreye gireceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş yerlerinin 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren işçilerden zorunlu olarak PCR testi yaptırmalarını isteyebileceğini açıkladı. 81 ile gönderilen yazıyla iş yerlerinin PCR testi talebinde bulunabileceği belirtildi.Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak önlemlerin uygulanmasını izlemenin bakanlığın asli görevleri arasında olduğu belirterek "Bu doğrultuda, bakanlığımız tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2 Eylül 2021 tarihli genel yazı 81 il valiliğine gönderilmiştir. Söz konusu yazıda, işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmıştır. Aynı zamanda işverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere iş yerinde kayıt altında tutulacaktır" ifadeleri kullanıldı.