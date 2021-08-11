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"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi - Son Dakika

"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi

11.08.2021 11:14

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı "Aşı olmayan personellerimizi ücretsiz izne ayıracağız" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki çekti. Belediyede aşı olmayan personelleri ücretsiz izne çıkaracaklarını belirten Çiftçi, vatandaşları tepki göstermesi üzerine paylaşımını kaldırdı.

Çiftçi, dün gece saatlerinde yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"Sevgili hemşerilerim aşı olmayan personellerimizi ücretsiz izne ayıracağız. Ayrıca sırası gelip aşı olmayan vatandaşlarımızı Belediye hizmet binamıza ve Belediye müştemilatlarına almayacağız. Çünkü biz onları onlardan fazla düşünüyoruz. Lütfen sırası gelen herkes aşı olsun. Tekrar kapanma ve kısıtlama istemiyoruz. Veriler gösteriyor ki hastanede yatanların çoğu aşı olmayan kardeşlerimiz. Kapanma yada kısıtlama olmaması adına tekrar ediyorum, lütfen aşınızı olun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi

Fatih Çiftçi, Çiftçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız' diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Ümit Baş: kendısıne ayrımcılık yaptığı için dava açılmalı bu tarz durumlar örnek olmalı toplumda aşı zorunlu değil ki olan oluyor olmayana da tepki gösterilemez olanlar yaşasın olmayanlarada ses cıkmamalı tercihlere saygı gösteriniz Cevap Yaz 9 7 Yayından Kaldır
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