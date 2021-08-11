"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki çekti. Belediyede aşı olmayan personelleri ücretsiz izne çıkaracaklarını belirten Çiftçi, vatandaşları tepki göstermesi üzerine paylaşımını kaldırdı.

Çiftçi, dün gece saatlerinde yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"Sevgili hemşerilerim aşı olmayan personellerimizi ücretsiz izne ayıracağız. Ayrıca sırası gelip aşı olmayan vatandaşlarımızı Belediye hizmet binamıza ve Belediye müştemilatlarına almayacağız. Çünkü biz onları onlardan fazla düşünüyoruz. Lütfen sırası gelen herkes aşı olsun. Tekrar kapanma ve kısıtlama istemiyoruz. Veriler gösteriyor ki hastanede yatanların çoğu aşı olmayan kardeşlerimiz. Kapanma yada kısıtlama olmaması adına tekrar ediyorum, lütfen aşınızı olun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"