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Aşı olmayanlar için kısıtlamalar yolda - Son Dakika

Aşı olmayanlar için kısıtlamalar yolda

28.06.2021 18:57

Aşı olmayanlar için kısıtlamalar yolda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez;

Aşı olmayanlar için kısıtlamalar yolda

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez;

"Aşı olmamış kişilerin bazı hizmetlerden yararlanmaması söz konusu olabilir"

"Hayatın bir an önce normale dönmesi için aşı olalım"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın yüzde 35 aşı oranıyla Türkiye'de 71'inci sırada yer aldığını belirterek, "Bir süre sonra aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir" dedi.

Van Valiliği öncülüğünde aşı ve korona virüs vaka durumuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Valilik Ali Paşa Salonundan yapılan toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetcioğlu katıldı.

Toplantıda İl geneli bütün hastanelerde, İlçe sağlık müdürlüklerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde korona virüs aşılaması randevulu ve randevusuz olarak yapıldığı, hastanelerin aşılama çalışmaları için 08.00-24.00 arası, diğer kurumlarda 08.00-17.00 arası hizmet verildiği belirtildi.

Van'da 698 bin 700 kişinin aşılanması planlanıyor

Van'da kurumların dışında İlçe Sağlık Müdürlüklerine bağlı 63 ekip ve 213 personel sahada aşılama hizmetlerini yürütüyor. Türkiye geneli aşılama oranlarında 71.sırada yer alan Van'da, toplam 698 bin 700 kişinin aşılanması planlanıyor. Ancak şu ana kadar Van'da toplam 342 bin 681 doz aşı yapıldı. Yapılan birinci doz sayısı 250 bin 155, ikinci doz sayısı ise 92 bin 526 olarak ifade edildi.

"Türkiye'deki 81 il arasında 71. sıradayız"

Açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Van'ın korona virüs vaka sayısı, hastane doluluk oranı itibariyle Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğunu hatırlattı. 1 Temmuz tarihi itibariyle yeni bir döneme geçileceğini ifade eden Vali Bilmez, "Kısıtlamaların neredeyse tamamının kalktığı, hayatın normale dönmesi için sabırsızlıkla bekleyen esnafımız için yeni bir döneme giriyoruz. Ama maalesef ilimizde aşılama arzuladığımız seviyede değil. 30 büyükşehirde ortalama aşılama oranı yüzde 52 iken, kentimizde yüzde 35 civarındadır. Aşı olması gerekenlerin yüzde 35'i aşı olmuş. Tüm Türkiye'de vaka sayısında ciddi bir azalma yaşanırken, bizde vaka sayısında bir azalma maalesef görememekteyiz. Günlük 100-120 civarında pozitif vakamız bulunmakta. Hastane doluluk oranımızda korona virüs için ayrılan bölümde, yüzde 30 civarındadır. Aşılamada ise Türkiye'deki 81 il arasında 71. sıradayız. Oysa aşılamayla ilgili en ciddi hazırlık yapan, bütün devlet hastanelerimizde sabah başlayıp, gece saat 24'de kadar aşılama yapılmaktadır. Sağlık ocaklarında ise aile hekimlerimiz ise sabah 8'de başlayıp, 17'ye kadar aşılama yapıyorlar. Parklarda, bahçelerde, köylerde ise 213 personelimizden oluşan, 63 ekibimiz gezici olarak sahada dolaşıyor. Bu ekiplerimiz lokanta lokanta, cafe cafe dolaşıp bu işletmelerde çalışanları aşılamaya çalışıyor" diye konuştu.

"18 yaşını doldurmuş her bir vatandaşımızı aşılamamız gerekmektedir"

Van olarak aşıda günlük 12 bin rakamını yakalayamadıklarını dile getiren Bilmez, "Bizim gibi büyüklükteki iller günlük 20 bin civarında aşı yapıyorlar. Aşı stokunda hiçbir problemimiz yok. Ekip sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermemesinden dolayı aşılamada geri kalıyoruz. Bu da vakaların atmasına neden oluyor. Bu da hayatın, ticaretin normalleşmesini geciktiriyor. Bunun için hemşehrilerimizin hem aşı olmasını hem de çevresindeki insanları aşı olmaya götürmelerini hem de teşvik etmelerini talep ediyoruz. Aşı ekibimiz sürekli sahada. İstenilen yere ekiplerimizi gönderebiliriz. Son bir yıldır vaka sayısında Türkiye'de nasıl en iyi iller arasında yer aldıysak, aşılamada da en iyi iller arasına biran önce girmemiz gerekiyor. Bunun için de Vanlı hemşehrilemizden bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Ticari hayatımızın biran önce normalleşmesi için, yeni dönemde okullarımızın hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan açılabilmesi için, bizim 18 yaşını doldurmuş her bir vatandaşımızı aşılamamız gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir"

Van'ın aşılamada Türkiye'de ilk 5'e girmesi gerektiğini ve bunun için herkesi aşı olmaya davet eden Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık çalışanlarımıza olan saygımız gereği, esnafımıza olan saygımız gereği aşı olalım. Esnafımızın daha sıkıntılı günler yaşamasını istemiyorsak, hayatin biran önce normale dönmesi için aşı olalım. Yeni dönemde okullarımızın zamanında açılması, çocuklarımızın mağdur olmaması bizim aşı olmamız gerekiyor. Aşı sıralamasında Türkiye'de ilk 5'e girmemiz gerekiyor. Bir süre sonra aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir. Vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için şimdiden aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Seyyar aşı stantlarımız kuruldu. İhtiyaç olması halinde de ekiplerimizi her yere gönderiyoruz. Erciş'te aşı oranımız yüzde 29, Gürpınar'da yüzde 31, Çaldıran'da yüzde 32, Başkale'de yüzde 33, Tuşba'da yüzde 33, İpekyolu'nda yüzde 36, Saray'da 37, Muradiye'de yüzde 38, Edremit'te yüzde 38, Özalp'ta yüzde 38, Gevaş'ta yüzde 41, Çatak'ta yüzde 43, Bahçesaray'da ise bu oranımız yüzde 48. İl genelinde ise aşılamada yüzde 35'teyiz. 65 yaş üstü kesimin aşılamasında oranımız çok iyiydi. Ev ev dolaşıldı ve yaşlılarımız aşılandı. Bunun da sebebi, bizim yaşlı nüfusumuz az. Bu bölgede yaşayan yaşlı nüfusumuzun yüzde 90'nın üzerinde aşıladık. Bundan dolayı şuanda hastanelerde yatan yaşlı hastamız yok denilecek kadar az. Ama yaş düştükçe, rehavetin, duyarlılığın azaldığını görmekteyiz. Aşı sayımızı arttırmak zorundayız."

Delta olarak adlandırılan Hindistan varyantıyla ilgili bilgi veren Vali Bilmez, Van'da 8 Hindistan varyantı tespit ettiklerini bunun 4'ünün Erciş, diğer 4'tünün de İpekyolu ilçesinde olduğunu kaydetti.

Soru ve cevap bölümüyle son bulan toplantı, Erciş Oto Galericiler Sitesi protokolünün imza töreniyle son buldu.

(YLM-MSA-Y)

Aşı olmayanlar için kısıtlamalar yolda
Aşı olmayanlar için kısıtlamalar yolda
Aşı olmayanlar için kısıtlamalar yolda
Aşı olmayanlar için kısıtlamalar yolda

COVIRAN Bereket, Emin Bilmez, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşı olmayanlar için kısıtlamalar yolda - Son Dakika


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