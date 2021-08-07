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Aşı olmayanlar işten çıkartılıyor! ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, çalışanlarına zorunlu kıldı - Son Dakika

Aşı olmayanlar işten çıkartılıyor! ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, çalışanlarına zorunlu kıldı

07.08.2021 10:35

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, tüm çalışanlarına koronavirüs aşısı yaptırmayı zorunlu kıldı. Şirket, 25 Ekim'e kadar aşı olmayan personeli işten çıkarma kararı aldı.

Şirketin CEO'su Scott Kirby tarafından gönderilen kurumsal e-postada, tüm çalışanların 25 Ekim tarihine kadar Kovid-19 aşısı olduklarını kanıtlamaları gerektiği, aksi takdirde işten çıkarılacakları belirtildi. Çalışanlara gönderilen e-postada, virüsün Delta varyantının yayıldığı bir dönemde bu zorunluluğun, hem çalışanların sağlığını korumak hem de yolcuları güvenli bir şekilde taşımak için gerekli olduğuna değinildi.

EYLÜL ORTASINA KADAR AŞILANANA EK ÜCRET VERİLECEK

Şirket, eylül ortasına kadar aşılandığını kanıtlayan çalışanlarına da bir günlük ek ücret ödeme sözünü verdi. United Airlines böyle bir talimatı ABD'de uygulayan ilk büyük hava yolu şirketi olurken, 85 binden fazla çalışanının yaklaşık yüzde 85'inin kayıtlı olduğu sendikalarla aşı konusunda henüz bir anlaşmaya varamadı.

ABD'DE AŞI ZORUNLULUĞU GETİREN FİRMALARIN SAYISI ARTIYOR

ABD'de çalışanlarına aşı zorunluluğu getiren firmaların sayısı giderek artarken, Google, Disney, Facebook, Microsoft, Netflix ve Walmart gibi şirketler de çalışanlarının bir kısmı veya tamamı için Kovid-19 aşısını şart koşan büyük ticari kuruluşlar arasında yer aldı.

Aşı olmayanlar işten çıkartılıyor! ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, çalışanlarına zorunlu kıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aşı olmayanlar işten çıkartılıyor! ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, çalışanlarına zorunlu kıldı - Son Dakika Ekonomi


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