Aşı olmayanlar kayıt altına alınacak

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, Covid-19 aşısı olmayan vatandaşları takip etmek için bir kayıt defteri oluşturulacağını aktardı. Illa, her vatandaşın aşı olmaya davet edileceğini ve aşı yaptırmanın gönüllülük esasına dayandığını ifade ederek, aşı olmayı kabul etmeyenlerin ise kayıt defterine kaydedileceğini söyledi. Söz konusu kayıtların halka açık olmayacağının altını çizen Illa, kayıt altına alınan verilerin Avrupa ülkelerinin kullanımına sunulacağını fakat katı veri koruma kurallarına tabi olacağını söyledi.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip korona virüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ilk aşılamalar Pazar günü itibariyle başlamıştı. Ülkede aşıyı alan ilk kişi 96 yaşındaki Araceli Hidalgo olmuştu. 47 milyonluk nüfusa sahip İspanya'da önümüzdeki 12 hafta içinde 2.3 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kaybının en fazla olduğu 5. ülke konumunda bulunan İspanya'da korona virüs salgınında can kaybı 50 bini aştı. Toplam vak'a sayısının 1 milyon 894 bin 72'ye ulaştığı ülkede toplam can kaybı sayısı da 50 bin 122'ye ulaştı.