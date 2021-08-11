Aşı olmayanlara korkutan haber: "Beklenen pik, aşı olmayanların pandemisi olacak" - Son Dakika

Aşı olmayanlara korkutan haber: "Beklenen pik, aşı olmayanların pandemisi olacak"

"Aşı olmama durumunun özgürlükle bir ilişkisi yoktur"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Tabip Odası tarafından korona virüs ve aşı ile ilgili yapılan basın açıklamasında, aşı olmama durumunun özgürlükle bir ilişkisi olmadığı vurgusu yapılırken, aynı zamanda beklenen pikin aşılanmayanların pandemisi olacağı ifade edildi.

Tekirdağ Tabip Odası tarafından korona virüs ve aşı ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında, Sonbahar ve Kış mevsimlerindeki pandemide içerisinde olduğumuz aylardaki aşılanmaların önemli rol oynayacağı belirtildi. Açıklamada, aynı zamanda aşı olmama durumunun özgürlükle ile hiçbir ilgilisi olmadığı da vurgulandı.

"Aşı olmama durumunun özgürlükle bir ilişkisi yoktur"

Tekirdağ Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Didem Gediz Gelegen yaptığı açıklamada, "Aşı tedirginliği ve aşı karşıtlığı birbirinden farklı kavramlardır. Aşılara yönelik tedirginliğin üstesinden bilimsel bilgiyi kamusallaştırarak, yaygınlaştırarak gelebiliriz. Aşı karşıtlığı, felsefi anlamda, bilerek ve isteyerek kötülük yapma hali olarak tanımlanabilir. Meslektaşlarımızı bu kötülüğe ortak olmamaya davet ediyoruz. Aşı olmama durumunun özgürlükle bir ilişkisi yoktur, zira özgürlük kavramının içinde bireyin kendisine ve topluma sorumluluğu bulunmaktadır. Her gün literatüre Covid-19 ve aşılar hakkında yeni araştırma sonuçları eklenmektedir. Bu anlamda bilimsel bilginin kamu sağlığı kurumları ve sağlık çalışanları tarafından doğrudan çalışanlara ve halka iletilmesi çok kıymetlidir. Kamunun bu bilginin yaygınlaştırılmasında da sorumluluğu bulunmaktadır" dedi.

"Önümüzdeki pikte, aşı olmayanların pandemisi"

Sonbahar ve Kış aylarında rahat bir süreç geçirmek için Temmuz ve Ağustos ayında aşılanma sürecinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Gamze Varol, "1 Temmuz itibariyle, Türkiye genelindeki günlük vaka sayısının 5 binin altına düşmesi ardından 20 gün kadar kısa süre içinde vaka sayılarının 8 binin üzerine çıkması endişe verici diyorduk. Eğer süreç iyi yönetilemez ve vaka sayıları bu hızla devam ederse eylül ve ekim aylarında dördüncü pik ile karşı karşıya kalabiliriz diyorduk. Bugün itibariyle vaka sayısı 30 binlere yaklaştı, vefat eden yurttaşlarımızın sayısı 124'e erişti. Virüse hala inanmayanlar var. Artık önümüzdeki pikte, aşı olmayanların pandemisi olarak adlandırılabileceğini konuşuyoruz maalesef. Aşılanmaya karşı bir tereddüt var. Yan etkilerle ilgili bir tereddüt var. Kulaktan dolma bilgilerle değil, doğru bilgilerle hareket edelim. Arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun yaşadıklarıyla değil, bilim insanlarının açıklamalarıyla hareket edelim. Aşılananlar, aşılanmayanlara göre şanslı. Sosyal medyada da paylaşılıyor. Bir yoğun bakım araştırması aşılıların yoğun bakımda olmadığı, aşısızların ve gençlerin korona virüsten yoğun bakımda oldukları yönünde. Dolayısıyla pek çok bilimsel araştırmada da ortaya konulduğu gibi. Hastanede yatma, hastalığın ağır seyretmesi, yoğun bakım ihtiyacı duyma, hatta ölüm riski aşı olmayanlarda fazla. Tekirdağ'da ve ülke genelinde insanlarımızı, 'kaygı duyma aşı ol', 'tedirgin olma, aşı ol', 'tereddüt etme aşı ol' ifadelerini de kullanarak sürekli bilgilendiriyoruz" diye konuştu.