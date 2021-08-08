Üye Girişi
Aşı olmayı erteledi, 17 gün tedavi gören korona virüs hastası yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Aşı olmayı erteledi, 17 gün tedavi gören korona virüs hastası yaşadıklarını anlattı

08.08.2021 10:25

Aşı olmayı erteledi, 17 gün tedavi gören korona virüs hastası yaşadıklarını anlattı Aşı olmayı sürekli erteleyen ve pişman olan hasta Şerif Akcan: "Yoğun bakımda çok kötü oldum, kendimden geçtim.

Aşı olmayı erteledi, 17 gün tedavi gören korona virüs hastası yaşadıklarını anlattı

Aşı olmayı sürekli erteleyen ve pişman olan hasta Şerif Akcan:

"Yoğun bakımda çok kötü oldum, kendimden geçtim. Artık buradan çıkmayabilirim dedim"

BİNGÖL - Bingöl'e bayram tatiline gelen ancak korona virüse yakalanan Şerif Akcan (33), 8'i yoğun bakımda olmak üzere 17 gündür hastanede tedavi görüyor. Aşısını sürekli ertelediğini belirten Akcan, "Yoğun bakımda çok kötü oldum, kendimden geçtim. Artık buradan çıkmayabilirim dedim" diye konuştu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kademeli normalleşmeyle birlikte korona virüs vaka oranlarında artış meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24- 30 Temmuz haftası, 100 binde vaka sayısı en çok artan iller haritasında Bingöl üçüncü sırada yer aldı. Vaka oranın fazla olduğu kentte, Devlet Hastanesindeki korona virüs tedavi bölümlerinin büyük çoğunluğu neredeyse doldu. Bingöl Devlet Hastanesi korona virüs servisinde yatan ve tedavisi devam eden 33 yaşındaki hasta Şerif Akcan, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Kurban Bayramını geçirmek için İstanbul'dan memleketi Kiğı ilçesine gelen Akcan, bayramın birinci rahatsızlandı ve testi pozitif çıktı. Ardından Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan Akcan, 8 gün boyunca korona virüs yoğun bakım servisinde kaldı. 17 gündür hastanede tedavi gören ve şuan normal servise alınan Akcan, "Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Bayram tatilinde köyüme gelmek istedim. Bayramı burada geçirmek istedim. Nasip olmadı. Geldiğim gibi hastanelik oldum. Çok kötü oldum, yoğun bakıma girdim. Bir hafta 8-9 gün yoğun bakımda kaldım. Bunun bir sebebi de aşı olmadığım için. Aşı olmadığım için de çok pişmanım. Keşke olsaydım, erteledim durmadan, kötü oldum. Aşı olmayan herkese tavsiye ederim, aşı olsunlar. Bu hafta öbür hafta bugün, yarın derken bu duruma geldik" dedi.

"Buradan çıkamayabilirim dedim"

Yoğun bakımda kötü olduğunun altını çizen Akcan, "Yoğun bakımda çok kötü oldum, kendimden geçtim. Artık dedim belki buradan çıkmayabilirim. Kurban olduğum Allah yardım etti, doktorlar, hemşireler bayağı bir ilgilendiler. Buna da şükür. Bu işin hiçbir şakası yok. Ne gence bakar ne yaşlıya bakar. Ben de gencim bir şey olmaz dedim ama bugün bu haldeyim. Aşı olmayanlar mutlaka aşısını olsunlar. Ben duruma geldim, benden sonrakiler bu duruma gelmesin" şeklinde konuştu.

"Bana bir şey olmaz, ben daha sonra olurum diye bazı bahanelerle aşılar geciktiriliyor"

Vaka sayılarının artmasının kendilerini üzdüğünü belirten Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gengörü, "Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre Bingöl korona virüs hastalığının yükselişe geçtiği ilk 3 il arasında yer almakta. Tabi bu hastalık sayısının fazla olması hem bizleri üzüyor hem de hastanede verilecek olan sağlık hizmet kalitesini de etkiliyor. Biz insanlarımızdan aşı olmalarını istiyoruz, özellikle genç popülasyonunda aşıya karşı bir direnç var. Maalesef bana bir şey olmaz, ben daha sonra olurum diye bazı bahanelerle aşılar geciktiriliyor. Şuan hastanemizde yatan hastaların çoğu aşısız hastalar ve bunların birçoğu genç hasta. Tabi bunların bir kısmı hastalığı ağır geçiriyor. Hem aileler için hem de bizim için üzücü bir durum" diye konuştu.

Vatandaşların aşı olmaları durumunda bile maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Başhekim Gengörü, "Ayrıca şunu da belirteyim aşılarımızı olduğumuzda bile maske, mesafe ve temizlik kurallarına aynı şekilde uymamız lazım. Aşı olduk diye istediğimiz her şeyi özgür bir şekilde yaparız mantığı yanlış. Buna da dikkat etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

(MAÇ-SA-YRT

Aşı olmayı erteledi, 17 gün tedavi gören korona virüs hastası yaşadıklarını anlattı
Aşı olmayı erteledi, 17 gün tedavi gören korona virüs hastası yaşadıklarını anlattı
Aşı olmayı erteledi, 17 gün tedavi gören korona virüs hastası yaşadıklarını anlattı
Aşı olmayı erteledi, 17 gün tedavi gören korona virüs hastası yaşadıklarını anlattı

Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, Bayram, Bingöl, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aşı olmayı erteledi, 17 gün tedavi gören korona virüs hastası yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi 10:27 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'da 09:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'da Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı 09:11 Olası bir yangın ihtimaline karşı Kazdağları'na girişler yasaklandı, komandolar bölgeye konuşlandırıldı
231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum 07:52 231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası 00:26 CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın 23:50 Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 18:09 Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 17:14 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

Son Dakika Haberleri
10:33 Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı
10:26 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi
17:40 Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi
17:30 Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti
17:28 AK Partili vekil konuştu! Akşener'e "Hakkım haram olsun hepinize" tepkisi: Amcamıza karşı tavrı çok incitici
17:06 Galatasaray, Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı
16:32 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
16:31 Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
16:25 Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
16:24 Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak
Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı         
10:34
Annesinin telefonunu kaybettiği gerekçesiyle üvey kardeşini bıçakladı Annesinin telefonunu kaybettiği gerekçesiyle üvey kardeşini bıçakladı         
09:53
Kayınpederinin eşcinsel olup kendisini taciz ettiğini iddia eden damadın yalanı tutmadı Kayınpederinin eşcinsel olup kendisini taciz ettiğini iddia eden damadın yalanı tutmadı         
09:18
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
08:13
Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin "Canavar"ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar         
00:56
Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı         
23:55
Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim         
22:47
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 10:41:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşı olmayı erteledi, 17 gün tedavi gören korona virüs hastası yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement