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Aşı olmayıp PCR testi yaptırmayınca 450 km uzaklıktaki evine yürümek zorunda kaldı - Son Dakika

Aşı olmayıp PCR testi yaptırmayınca 450 km uzaklıktaki evine yürümek zorunda kaldı

15.09.2021 11:00
Aşı olmayıp PCR testi yaptırmayınca 450 km uzaklıktaki evine yürümek zorunda kaldı, System.String[]

Aşı olmayı ve PCR testi yaptırmayı reddeden Ahmet Tanman, şehirler arası seyahatlerde aşı ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse binemeyince, yaşadığı duruma tepki göstermek için Ankara'dan İstanbul'da bulunan evine doğru protesto yürüyüşü başlattı.

Aşı olmayı ve PCR testi yaptırmayı reddeden Ahmet Tanman, şehirler arası seyahatlerde aşı ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse binemeyince, yaşadığı duruma tepki göstermek için Ankara'dan İstanbul'da bulunan evine doğru protesto yürüyüşü başlattı. Bir haftada Kocaeli'ne ulaşan Tanman, "Giderim köyde, dağda yaşarım ama aşı yaptırmam. Çocuklarıma da aşı yaptırtmadım gerekirse çocuğumu okula göndermem" dedi.

Ankara'dan İstanbul'a gitmek isteyen ancak şehirler arası seyahatlerde aşı ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse binemeyen 52 yaşındaki Ahmet Tanman, duruma tepki göstermek ve sesini duyurmak için 7 gündür Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. 7 günün sonunda Kocaeli'ne yetişen Tanman, korona virüsü aşısına 'şeytan sıvısı' ismini verdiğini ifade etti. Maske takmayı reddeden ve ailesinden kimseye aşı yaptırtmadığını söyleyen Tanman, gerekirse çocuklarını okula göndermeyeceğini ve köye yerleşeceğini söyledi.

"Evime dönmek için Ankara'dan İstanbul'a yürüyorum"

Ayın 7'sinde Ankara'dan İstanbul'a dönmek için acenteye uğradığını söyleyen Ahmet Tanman, "Bilet almaya gidince içeride bana 'Beyefendi sizin aşınız var mı, PCR testiniz var mı?' diye sordular. Aşı ve PCR testi olmadığını ve olmak istemediğimi söyledim. 'O zaman size bilet vermiyoruz' dediler. Ben de evime dönmek için Ankara'dan İstanbul'a yürümeye karar verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Davos'ta kullanmış olduğu bir ifade vardı 'One Minute'. Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a sesimi duyun. Küreselcilerin kurmuş olduğu tuzağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan 'One Minute' diyecek, ona hiç şüphem yoktur" dedi.

"Aşıya 'şeytan sıvısı' diyorum"

Aşı karşıtı mısınız sorusuna cevap veren Tanman, "Ben ona aşı demiyorum, aşı karşıtı ayrı bir şey. İçeriği belli olmayan şeytan sıvısı diyorum. Hastalığı çıkaran onlar, bu hastalık laboratuvarda üretildi. İlacı veren onlar, talimatı veren onlar. Ben sizin talimatlarınıza uymuyorum. Küreselcilerin kararlarını elimin tersi ile itiyorum. Bu hastalığı ben de geçirdim, Kekik, limon, zencefil içtim. Gönderdikleri ilaçları tamamen lavaboya attım, kullanmadım. Aslanlar gibi 3 günde bu hastalığı bitirdim. Ailemden 13 kişi korona oldu, abimi halamı ve halamın eşini kaybettik" diye konuştu.

"Maske de takmıyorum"

Asla aşı olmayacağını söyleyen Ahmet Tanman, "Gerekirse evimi taşırım giderim köyde dağda yaşarım. Yeter ya, akrabalık bitti, komşuluk bitti. Çocuklarım da okula gidiyor ama onlara da aşı yaptırtmadım. Gerekirse çocuğumu okula göndermeyeceğim, alıp evimi köye taşırım kader utansın derim. Maske de takmıyorum. Ne maskesi, maske nedir. insanlar neden evde uyurken sabahları odalarında cam açıyor? Temiz hava gelsin diye. Maske temiz havayı önlüyor. Neden ben maske takayım?" şeklinde konuştu.

(Fehime Kartal - Harun Yıldız-İHA)

Aşı olmayıp PCR testi yaptırmayınca 450 km uzaklıktaki evine yürümek zorunda kaldı
Aşı olmayıp PCR testi yaptırmayınca 450 km uzaklıktaki evine yürümek zorunda kaldı
Aşı olmayıp PCR testi yaptırmayınca 450 km uzaklıktaki evine yürümek zorunda kaldı
Aşı olmayıp PCR testi yaptırmayınca 450 km uzaklıktaki evine yürümek zorunda kaldı
Aşı olmayıp PCR testi yaptırmayınca 450 km uzaklıktaki evine yürümek zorunda kaldı

COVIRAN Bereket, PCR Testi, İstanbul, Ankara, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşı olmayıp PCR testi yaptırmayınca 450 km uzaklıktaki evine yürümek zorunda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşı olmayıp PCR testi yaptırmayınca 450 km uzaklıktaki evine yürümek zorunda kaldı - Son Dakika
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