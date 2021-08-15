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'Aşı olun sevdiklerimizi kaybetmeyelim' - Son Dakika

'Aşı olun sevdiklerimizi kaybetmeyelim'

15.08.2021 08:58
'Aşı olun sevdiklerimizi kaybetmeyelim', System.String[]

MARDİN'in Yeşilli İlçesi Merkez Toplum Sağlığı Hekimi Dr. Aytaç Akdağ, korona hastalığının önüne geçebilmek için aşının önemine değindi.

MARDİN'in Yeşilli İlçesi Merkez Toplum Sağlığı Hekimi Dr. Aytaç Akdağ, korona hastalığının önüne geçebilmek için aşının önemine değindi. Akdağ, ilçe meydanındaki aşı standında vatandaşları aşı olmaya davet ederek, "Lütfen bu salgından kurtulalım. Sevdiklerimizi, akrabalarımızı ve  dostumuzu kaybetmeyelim" dedi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt ile birlikte kırmızı listede bulunan Mardin'de koronavirüs vakalarında artış kaydedilmesi ve yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranlarının artması üzerine hastanelerde muayeneler randevulu sisteme bağlandı. Kırmızı listede bulunan Mardin'de aşılama çalışmaları için mobil merkezler oluşturuldu. Yeşilli ilçesindeki meydanda açılan aşı standında görevli Dr. Aytaş Akdağ, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın bölgede en çok aşı olan ilin Hakkari olduğunu anımsatarak, hastaların çoğunun aşı olmayan vatandaşlardan oluştuğunu söyledi. Vatandaşları aşı olmaya davet eden Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu salgını bertaraf etmek için mutlaka aşı olunması gerekiyor. Bunu her fırsatta aşı olmayan vatandaşlarımıza söylüyoruz. Keza bakıyorsunuz bugün Mardin'de hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri dolmak üzere ve çoğunluğu aşı olmamış vatandaşlarımızdan oluşuyor. Mardinli vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Lütfen aşınızı olun. Lütfen bu salgından kurtulalım. Sevdiklerimizi, akrabalarımızı ve  dostumuzu kaybetmeyelim."MARDİN DEVLET HASTANESİ RANDEVULU SİSTEME GEÇTİ

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Mardin'de son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle hastanelerde yaşanan yoğunluğun yüksek riskli bulaşıcı ortamlara dönüşmemesi için hasta muayenelerinin alınacak randevularla gerçekleşebileceğini duyurdu. İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz'un imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, hastanelerdeki normal servis yatakları ve yoğun bakım alanlarındaki kapasitelerin zorlanmaya başladığına dikkat çekilerek, "Hastane ortamında yaşanan yığılmaların hastalığın daha fazla bulaşma riskini de beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımız, Merkezi Hekim Randevu Sistemi veya 182 numaralı hat üzerinden randevu alınmak suretiyle muayene olunabilecek" denildi.

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'Aşı olun sevdiklerimizi kaybetmeyelim'
'Aşı olun sevdiklerimizi kaybetmeyelim'
'Aşı olun sevdiklerimizi kaybetmeyelim'
'Aşı olun sevdiklerimizi kaybetmeyelim'
'Aşı olun sevdiklerimizi kaybetmeyelim'

Hisarcık, Yeşilli, Mardin, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Aşı olun sevdiklerimizi kaybetmeyelim' - Son Dakika


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