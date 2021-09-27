Üye Girişi
AŞI PİŞMANLIĞI: 8 KİŞİLİK AİLEDEN BİR TEK O KOVİD-19'A YAKALANDI, ENTÜBE OLDU - Son Dakika

AŞI PİŞMANLIĞI: 8 KİŞİLİK AİLEDEN BİR TEK O KOVİD-19'A YAKALANDI, ENTÜBE OLDU

27.09.2021 10:30

6 çocuğu ve eşi aşı olmuştu.

6 çocuğu ve eşi aşı olmuştu. 8 kişilik Başel Ailesi'nden bir tek anne aşısızdı...

-Koronavirüse yakalanan kadın 24 gün yoğun bakımda kaldı, entübe edildi.

-Tedavisi devam eden kadın, hastane odasından seslendi:

"Çok ama çok pişmanım. Lütfen herkes aşılarını olsun"

İlknur SARGUT-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL'DA yaşayan 51 yaşındaki Hülya Başel, ailesinin tüm ısrarlarına rağmen koronavirüs aşısı olmayı reddetti. 6 çocuğu ve eşi aşı olan genç kadın, aileden hastalığa yakalanan tek kişi oldu. 24 gün yoğun bakımda kalan ve entübe edilen Başel, solunum tedavisine devam ettiği hastane odasından, "Çok ama çok pişmanım. Lütfen herkes aşılarını olsun" diye seslendi.

Hülya Başel, aylarca koronavirüs aşısı olmamak için direndi. 6 çocuğu ve eşi her defasında Hülya Başel'i aşı olmaya ikna etmeye çalışsa da bu çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Yaklaşık bir ay önce halsizlik ve burun akıntısı şikayeti başlayan Başel, koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvurdu. PCR testi pozitif çıkan talihsiz kadının akciğer tomografisinde de virüs bulgularına rastlandı. Şikayetleri günden güne artan Başel, solunum sıkıntısı çektiği için yoğun bakım servisine alındı. 3 gün içinde entübe edilen ve toplamda 24 gün yoğun bakımda kalan Hülya Başel, zorlu tedavi sürecinin ardından odaya alındı. Halen solunum desteği ile tedavisi devam eden Başel, aşı karşıtlarına hasta yatağından seslendi.

"YOĞUN BAKIMDA KALDIM BİR DAMLA SUYU BİLE ÖZLEDİM"

Aşı olmadığıma çok pişmanım diyerek sözlerine başlayan Hülya Başel, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Bütün ailem aşı oldu, ama ben aşı olmadım ve 'asla olmayacağım' diyordum. Sağdan soldan duyduklarımdan dolayı aşı olmak istemedim. Çocuklarım bana defalarca 'anne lütfen aşı ol' dediler. Eşim de çok söyledi ama ben aşı olmak istemedim. Bu yaşadıklarımdan sonra anladım ki kesinlikle aşı olmalıymışım. Çünkü çok zor şeyler yaşadım, 24 gün yoğun bakımda kaldım. Bir damla suyun tadını dahi çok özlemiştim. Rahat bir şekilde nefes almak istiyordum. Herkes lütfen aşısını olsun. 6 çocuğum var ve hepsi çok şükür iyi, aşılarını oldukları için onlara koronavirüs geçmedi. Ben ise çok ama çok pişmanım. Lütfen herkes aşılarını olsun. Şükür ki şimdi çok iyiyim."

"SOSYAL MEDYADAN ETKİLENDİ AŞI OLMAMA KONUSUNDA KARARLIYDI"

Hülya Başel'in kızı Merve Başel, annesinin sosyal medya, kulaktan dolma bilgiler ve arkadaş çevresinden etkilenip aşı olmak istemediğini belirterek, "Annemde ilk belirtiler halsizlikle başladı. Grip belirtisi çok fazla yoktu, biraz öksürük yaşandı, sonrasında ateşlenme başladı. Bizim için hayati risk arttı. Hastaneye getirdik ve tomografide ciğerlerinde bulgulara rastlandı. Biz ailecek düzenli olarak koronavirüs aşılarını takip etmiştik. Babamız aşı olmamızı destekledi. Annem ise aşı olmama konusunda kararlıydı. Sosyal medya, kulaktan dolma bilgiler ve arkadaş çevresi nedeniyle aşı olmamaya karar verdi. Bunlardan çok etkilendi ve bizi dinlemedi. Hastalığa yakalandığında ise koronavirüse yakalandığını ve yaşadıklarını anlattık. Kendisi şaşıran gözlerle bize baktı. Çok zorlu bir süreçti ve bu yaşadıkları nedeniyle kendisi de çok pişman. Bunu yaşadıktan sonra insanlara aşı olmaları konusunda biz de destek olmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"SOLUNUM DESTEĞİ ALIYOR, BİR SÜRE DAHA HASTANEDE KALACAK"

Başel'in tedavisini gerçekleştiren Medicana Ataşehir Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji vw Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Ağalar ise hastanın durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Akciğerlerinde yaygın koronavirüs tutulumuna rastladık. Solunum zorluğu yaşıyordu. Yatışının 3'üncü gününde yoğun bakımda entübe olmak zorunda kaldı. 24 gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyordu. Tedavisi tamamlandıktan sonra odaya aldık ancak herkes bu kadar şanslı olmayabilir. O nedenle hepimizin aşı olması çok önemli. Aşı olmadığınızda hastalığı çok daha ağır geçirirken aşı olduğunuzda hastalanmıyor ya da bu hastalığı çok daha hafif geçiriyorsunuz. Hülya Hanım'ın oksijen desteğine devam ediyoruz. Bir müddet hastanede kalması gerekecek. Solunum faaliyetleri normale dönüp eski haline dönebilmesi uzun vakit alacak. Burada kaldığı süreç çok zor ve sonrasında da zorlu bir süreç olacak ama sağlığına kavuşması bizim için çok daha önemli."

AŞI PİŞMANLIĞI: 8 KİŞİLİK AİLEDEN BİR TEK O KOVİD-19'A YAKALANDI, ENTÜBE OLDU
AŞI PİŞMANLIĞI: 8 KİŞİLİK AİLEDEN BİR TEK O KOVİD-19'A YAKALANDI, ENTÜBE OLDU
AŞI PİŞMANLIĞI: 8 KİŞİLİK AİLEDEN BİR TEK O KOVİD-19'A YAKALANDI, ENTÜBE OLDU
AŞI PİŞMANLIĞI: 8 KİŞİLİK AİLEDEN BİR TEK O KOVİD-19'A YAKALANDI, ENTÜBE OLDU
AŞI PİŞMANLIĞI: 8 KİŞİLİK AİLEDEN BİR TEK O KOVİD-19'A YAKALANDI, ENTÜBE OLDU

COVIRAN Bereket, PCR Testi, İstanbul, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AŞI PİŞMANLIĞI: 8 KİŞİLİK AİLEDEN BİR TEK O KOVİD-19'A YAKALANDI, ENTÜBE OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek 10:36 Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti 10:25 Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi 10:15 İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi
Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti 10:04 Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi 09:48 Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 09:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler 09:11 Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı 09:08 Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
10:35 Tüp mide ameliyatıyla 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek
10:26 Fırtına sebebiyle artan balıkları fiyatları, cep yakıyor! Hamsi 40 liraya ulaştı
10:25 Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor
10:24 Attila Szalai'nin top toplayıcı çocukla yakından ilgilenmesi gönülleri fethetti
10:06 Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu
10:03 Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti
10:00 Canlı yayında korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti
09:48 Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi
09:47 Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Fırtına sebebiyle artan balıkları fiyatları, cep yakıyor! Hamsi 40 liraya ulaştı Fırtına sebebiyle artan balıkları fiyatları, cep yakıyor! Hamsi 40 liraya ulaştı         
10:27
Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor         
10:25
Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu         
10:07
Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
09:59
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı         
09:16
İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim         
09:10
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş         
23:11
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 10:50:33. #1.13#
SON DAKİKA: AŞI PİŞMANLIĞI: 8 KİŞİLİK AİLEDEN BİR TEK O KOVİD-19'A YAKALANDI, ENTÜBE OLDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement