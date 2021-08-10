Aşı Seferberliği Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Aşı Seferberliği Tüm Hızıyla Devam Ediyor

10.08.2021 16:26
Aşı Seferberliği Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Covid-19 Yeni Tip Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Siirt il genelinde başlatılan aşı seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Covid-19 Yeni Tip Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Siirt il genelinde başlatılan aşı seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Siirt Valiliği himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü sorumluluk ve koordinasyonunda il Merkezi, İlçeler, Beldeler, Köyler, Mezralar ve Yaylalar da yaşayan vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ikna timleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde devlet hastaneleri ile Aile Sağlığı Merkezleri ile kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan mobil aşı çadırlarında randevusuz olarak hizmet veriliyor.

Ekipler, il, ilçe, köy ve mezralarda ev ziyaretleri yaparak vatandaşların aşıya karşı olumsuz düşüncelerini ortadan kaldırabilmek için kapı kapı ikna çalışması yapıyor. Aşı olmak istemeyenler ve çekincesi olan vatandaşlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında da bilgiler vererek

"Hedefimiz Haritada Mavi Görmektir"

Vali Osman Hacıbektaşoğlu himayelerinde son birkaç hafta içerisinde yapılan aşı kampanyası ile %50 'yi geçtik. Hedefimiz, %75 toplumsal bağışıklığı kazanarak, Mavi renk kategorisine girmektir.

Aşı sırası gelen vatandaşlarımız randevu almalarına gerek kalmadan en yakın hastane, Aile sağlık Merkezleri ve mobil aşı çadırlarında aşılarını yaptırmaya bekliyoruz.

Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun da sürekli vurguladığı üzere eski normalimize ancak aşı ile ulaşabiliriz. Bu nedenle Siirt il genelinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz.

Vatandaşlarımızı aşılayarak, Covid-19'a karşı bağışıklığını sağladığımızda büyüklerimizi, yakınlarımızı ve çocuklarımızı tüm toplumu bu hastalıktan koruyabiliriz.

Aşı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak, salgınla mücadelede en etkin silahımız olduğunu unutmamalıyız.

Aşı ile bu savaşı KAZANACAĞIZ,

Haydi #SİİRT AŞIYA...

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Kaynak: Habermetre

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Hisarcık, Siirt, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Aşı Seferberliği Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika

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