Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan "Bebeklere aşı" iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, yurt sorunu ve yüksek kiralar nedeniyle sıkıntı yaşayan üniversite öğrencileri ile ilgili, "Yurt sorunundan kaynaklı özellikle büyükşehirlerimizde öğrencilerimizin kiralık ev tutmak durumunda kaldıklarında karşılaştıkları çok yüksek kira fiyatları gerçekten de gençlerimizden kendi teşkilatımızın içerisindeki gençlerimizden de birebir duyduğumuz ciddi bir problemdir. 8 milyonu aşan üniversite, yüksek lisans, ön lisans, doktora ve lisans öğrencilerine Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara baktığınızda kapasitenin yaklaşık 720 bin yatak olduğunu görüyorsunuz. Özel yurtlara baktığınız zaman yaklaşık 4 bin 300 özel yurt ve toplam yatak kapasitesinin de bunların da 420 bin civarında olduğu gözüküyor. 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi yurtlarda. Yurt ihtiyacının çok yüksek düzeyde olduğu mevcut yatak kapasitesinin gerekenin ihtiyacı karşılamanın çok uzağında olduğu açık bir şekilde ortadadır" şeklinde konuştu.

"BU BİR SUÇ İTİRAFI"

Fatih Erbakan, bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısının yapıldığı iddiasıyla ilgili durumu değerlendirip şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir olay herhangi başka bir ülkede olsa Sağlık Bakanı hemen o an istifa eder. Bebeğe, çocuğa annesinin, babasının haberi olmadan herhangi bir yiyeceği veremezsiniz. Böyle bir şey nasıl yapılabilir, böyle bir yanlışlık nasıl olabilir. Bu apaçık bir suç itirafıdır. Mutlaka soruşturulması gerekir. Sonuna kadar titizlikle, ciddiyetle gidilmesi gerekir.

"BÖYLE BİR FELAKETE 'DUR' DEMEK GEREK"

Bizim çocuklarımız, bebeklerimiz küresel güçlerin, çok uluslu şirketlerin deney için kullanacakları kobay değildir. Buna asla müsaade edilmemelidir. Söylenen konunun ahlaki yanının, hukuki mahsurunun yanında bir de bilimsel tarafı da var. Profesörlük unvanına sahip bir insan 'yanlışlıkla hastanede birkaç tane çocuğa, bebeğe yaptık, test ettik sorun çıkarmıyor' diyebilmesi; bunun faz aşamasından geçerek test edilmesi, onaylanması, yan etkilerinin raporlanması, sonuçlarının gözlenmesi en az 5-6 senelik test süreci varken, hastanede 'yanlışlıkla' 'birkaç çocuğa, bebeğe yaptık sorun olmuyor, sizde güvenle yaptırabilirsiniz? Bizim en başından beri söylediğimiz bu işin sonu çocukları aşılamaya gidecek. Böyle bir felakete tedbir alınması, 'dur' denilmesi gereklidir. Bizim bu vahim olay ve bu apaçık suç itirafı karşısında dün hemen sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla açıklamada bulunduk. Yetkilileri göreve çağırdık. Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir soruşturma başlattığını da öğrendik, memnun olduk. Bu soruşturmanın en titiz şekilde yürütülmesi ve mutlaka sorumlularından hesap sorulması gereklidir."

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Fatih Erbakan, daha önce koronavirüs aşılarıyla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullanmıştı. Aşı olmadığını ve olmayı da düşünmediğini belirten Erbakan, mRNA aşısı olanlar için "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir. Biz pandeminin başında bir demeç vermiştik. O zaman demiştik ki bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek. Şu anda da aynı endişemiz devam ediyor" demişti.