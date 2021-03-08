Aşı taşıyan araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Aşı taşıyan araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
08.03.2021 14:33
Samsun'da korona virüs aşısı taşıdığı belirtilen hafif ticari aracın motosiklet ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'da korona virüs aşısı taşıdığı belirtilen hafif ticari aracın motosiklet ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Müdürlüğüne ait korona virüs aşısı taşıdığı belirtilen Ercan K. idaresindeki 55 LJ 347 hafif ticari araç ile Seyit C. yönetimindeki 05 AAV 145 motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
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