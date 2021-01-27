Aşı tedarikinde sorun yaşayan AstraZeneca: "Olmak istediğimiz yerden 2 ay gerideyiz" - Son Dakika

Aşı tedarikinde sorun yaşayan AstraZeneca: "Olmak istediğimiz yerden 2 ay gerideyiz"

27.01.2021 13:32
Aşı tedarikinde sorun yaşayan AstraZeneca:

İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, korona virüs aşısının tedarikinde yaşanan sorunlara yönelik tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, sorunun çözülmesi için 7/24 çalışıldığını belirterek, "Olmak istediğimiz yerden 2 ay gerideyiz" dedi.

İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, korona virüs aşısının tedarikinde yaşanan sorunlara yönelik tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, sorunun çözülmesi için 7/24 çalışıldığını belirterek, "Olmak istediğimiz yerden 2 ay gerideyiz" dedi.

Avrupa Birliği (AB), dün İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca'nın Avrupa ülkelerine daha önce planlanandan daha az korona virüs aşısı teslim edeceğine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti. AB ülkelerinde aşı tedarikinde yaşanan gecikme ve kısıtlamaların ciddi bir sorun haline gelmesi üzerine yaşanan aşılama krizi devam ederken, AstraZeneca'dan konuyla ilgili açıklama geldi. AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, ekibinin "aşının üretimiyle ilgili birçok sorunu çözmek için 7/24 çalıştığını" ifade etti. Aşı programının "temelde olmak istenilen yerden 2 ay geride" olduğunu belirten Soriot ayrıca, AB'nin anlaşmayı imzalamaya yönelik geç kararının arzla ilgili sıkıntıları çözmek için sınırlı bir süre sunduğuna dikkat çekti. Soriot, İngiltere ile AB'den 3 ay önce anlaşma imzalandığını ve aksaklıkların giderilmesi için daha fazla zaman verildiğini vurguladı. Biri Hollanda'da, diğeri Belçika'da olmak üzere 2 tesiste aşı üretiminin arttırılmasında sorunlar yaşandığını söyleyen Soriot, "Her türlü sorunu gerçekten çözmeniz gereken ilk aşamada, karmaşık bir durum. Bu sorunları çözdüğümüze inanıyoruz, ancak temelde olmak istediğimiz yerden 2 ay gerideyiz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'YA MİLYONLARCA DOZ GÖNDERMEYİ PLANLIYORUZ"

İngiltere ile tedarik zincirinde de buna benzer sorunlar yaşadıklarını vurgulayan Soriot, "Ancak İngiltere ile anlaşma, AB ile aşı anlaşmasından 3 ay önce imzalandı. İngiltere'de yaşadığımız tüm aksaklıkları gidermek için fazladan 3 ayımız oldu. Daha iyisini yapmak ister miydim? Elbette. Ama biliyorsunuz, şubat ayında teslim etmeyi planladığımız şeyi teslim edersek, bu küçük bir miktar değil. Avrupa'ya milyonlarca doz göndermeyi planlıyoruz, küçük değil" diye konuştu.

Soriot ayrıca AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile korona virüsün Güney Afrika'da mutasyona uğrayan türünü hedef alacak bir aşı üzerinde çalıştığını da duyurdu.

AstraZeneca'nın korona virüse karşı geliştirdiği aşı, İngiltere'de halihazırda kullanılıyor ancak henüz AB tarafından onaylanmadı. Söz konusu aşıya Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) bu ayın sonunda yeşil ışık yakması bekleniyor. AB ile AstraZeneca ağustos ayında 100 milyon doz ek seçenekle 300 milyon doz aşı için anlaşma imzalamıştı. AB, aşıya onay verilir verilmez teslimatın hemen başlayacağını ve mart ayına kadar 27 ülkeye yaklaşık 80 milyon dozun ulaşacağını umuyordu.

AstraZeneca'nın Avrupa ülkelerine daha önce yapılan anlaşmada belirlenenden daha az miktarda doz teslim edeceğini duyurmasının ardından AB Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, AB için "yeni takvimin kabul edilemez" olduğunu söylemişti. Kyriakides, AstraZeneca'ya dozların planlanan miktarda bir an önce teslim edilmesi için çağrıda bulunmuş, sözleşmenin şartlarının tam olarak yerine getirilmesini talep etmişti.

(İHA)

Pascal, İsveç, İlaç, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşı tedarikinde sorun yaşayan AstraZeneca: 'Olmak istediğimiz yerden 2 ay gerideyiz' - Son Dakika


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