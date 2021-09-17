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Aşı timleri Bayburt'un "mavi" kategoriye geçmesi için köyleri dolaşıyor - Son Dakika

Aşı timleri Bayburt'un "mavi" kategoriye geçmesi için köyleri dolaşıyor

17.09.2021 10:55

Bayburt ve ilçelerinde sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "sarı" kategoride yer alan kentin "mavi"ye geçmesi için yoğun mesai harcıyor.

Bayburt ve ilçelerinde sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "sarı" kategoride yer alan kentin "mavi"ye geçmesi için yoğun mesai harcıyor.

Sağlık Bakanlığının hazırladığı illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarında ikinci sırada yer alan Bayburt'ta, bugüne kadar 44 bin 389'u birinci doz olmak üzere 90 bin 259 doz aşı uygulandı.

Risk haritasında "sarı" kategorideki kentin bir an önce "mavi"ye geçmesi için yoğun çalışma yürüten ekipler, il ve ilçe merkezlerindeki aşı noktalarının yanı sıra 4 mobil aşı ekibiyle köy köy, ev ev gezerek vatandaşları aşılıyor.

Toplum Sağlığı Merkezindeki hazırlıklarının ardından sabahın ilk ışıklarıyla köylere giden ekipler, muhtarlarla görüşerek daha önce hiç aşı olmayan veya ikinci, üçüncü doz aşısını yaptırmak isteyenleri köy odasında aşılıyor.

Yaşadıkları zorluklara rağmen salgınla mücadelede ön safta yer alan ekipler, aşı için zaman zaman vatandaşların evlerine kadar gidiyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezinde halk sağlığı uzmanı olarak görev yapan Dr. Kübra Nur Bölük, AA muhabirine, kentte aşı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Toplumsal bağışıklığa ulaşmak için sabah erken saatlerde yola koyulduklarını anlatan Bölük, her gün 5 köy gezerek aşı yaptıklarını belirtti.

Kovid-19 risk haritasında "sarı" kategoride yer alan kentin "mavi"ye dönmesi için çabaladıklarını dile getiren Bölük, "Bayburt'un aşılama oranı yüzde 71'de. Yüzde 75'e ulaşıp mavi iller arasına katılmak için ekiplerimizle birlikte aşı çalışmalarına devam ediyoruz. Hem köylerde toplu aşılamamız hem de devlet hastanemiz ve valilik önündeki aşı çadırımız aktif şekilde çalışmakta." dedi.

Bölük, Kovid-19'la mücadele etmek ve toplumsal bağışıklığa ulaşmak için herkesi aşı olmaya davet ederek, "Şu anda köylerimizi ikinci kez geziyoruz. İlk gittiğimizde çok yoğun talep vardı. İkinci ziyaretimizde hem gurbetçilerin çekilmesi hem de kırsaldaki vatandaşların merkeze gelerek aşılarını tamamlaması nedeniyle biraz daha azalmış durumda. Ama halen birinci doz aşı yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz"

Köydeki aşılama çalışmasına katılan hemşire Yasin Yıldırım da mobil aşı ekipleri olarak 9 aydır köy köy, ev ev gezerek halka aşı ulaştırmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zorlu hava şartları, zorlu koşullarla karşılaştık ama bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Amacımız Bayburt'u maviye dönüştürmek ve toplumsal bağışıklığı artırmak. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Halkımızın sadece aşı olması bizim için yeterli."

Merkeze bağlı Çayırözü köyünde, mobil ekiplerce üçüncü doz aşısı uygulanan Selahattin Akburak ise köyde işleri olduğu için kente gidip aşı olamadığını belirterek, "Şimdi geldim, burada oldum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Aşı timleri Bayburt'un mavi kategoriye geçmesi için köyleri dolaşıyor
Aşı timleri Bayburt'un mavi kategoriye geçmesi için köyleri dolaşıyor
Aşı timleri Bayburt'un mavi kategoriye geçmesi için köyleri dolaşıyor
Aşı timleri Bayburt'un mavi kategoriye geçmesi için köyleri dolaşıyor

Bayburt, Mevla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Aşı timleri Bayburt'un 'mavi' kategoriye geçmesi için köyleri dolaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşı timleri Bayburt'un "mavi" kategoriye geçmesi için köyleri dolaşıyor - Son Dakika
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