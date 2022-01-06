Aşı timleri, Muş'un karlı yollarını aşarak en ücra köylere ulaşıyor - Son Dakika

Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekipleri, zorlu coğrafyaya rağmen en ücra köylere kadar giderek vatandaşların Kovid-19 aşılarını yapıyor.

Kentteki hastaneler ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerde de aşı çalışması yürüten 15 ekip, çeşitli nedenlerle aşıya ulaşamayan vatandaşların ayağına kadar giderek sağlık hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, kış mevsiminin etkisini artırdığı bugünlerde salgının kontrol altına alınması için tüm zorluklara göğüs geriyor.

Muş'un engebeli coğrafyasında dondurucu soğuğa rağmen karla kaplı yolları aşarak en ücra köylere kadar giden ekipler, kapı kapı dolaşarak zamanı gelenleri ve geçmiş aşılarını yaptırmayanları aşılıyor.

Aşı yaptırmak istemeyenlere aşının önemini anlatarak ikna etmeye çalışan ekipler, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre ikinci doz aşılamada "turuncu" kategoride yer alan Muş'un "sarı" kategoriye geçmesi için çaba gösteriyor.

Kente 45 kilometre mesafedeki Yukarı Yongalı köyüne giden sağlık ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşların aşılarını yaptı.

"Muş'ta aşısız kimsenin kalmamasını istiyoruz"

Muş Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Dr. Ümit Binici, AA muhabirine, salgının kontrol altına alınması için aşı çalışmalarını gayretle sürdürdüklerini söyledi.

Aşı timleriyle Muş'taki tüm köylere ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Binici, "Gerekirse her insanı evinde aşılamaya çalışıyoruz. Muş genelinde aşısız kimsenin kalmamasını istiyoruz. Köy ve merkezde aşı olmayanları arayıp, aşı olmak isteyenlere evlerine aşı hizmeti sunmaktayız. Yüksek rakımda, çok fazla kar yağan köylerimiz var. Ekiplerimiz karlı yolları aşarak insanlara aşıyı ulaştırmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Amacımız Kovid-19 sürecini bitirmek"

Aşı ekibinde görevli Dr. Hatice Bingöl ise Kovid-19 sürecinin ilk gününden bu yana sahada olduklarını, vatandaşların sağlığına kavuşması için mücadele ettiklerini belirtti.

Kentteki tüm köylere giderek aşı hizmetini insanlara ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Bingöl, şöyle konuştu:

"Bu sürecin bitmesini istiyoruz. Halkımız da aşılarını yaptırıyor. Amacımız Kovid-19 sürecini bitirmek. Yüksek rakımlı bölgelerde köylerimiz var. İnsanlar merkeze gelemediğinde biz devreye giriyoruz. Yoğun kara rağmen köylere kadar gelip aşı yapıyoruz. Onlar bizi görünce, biz de onlara aşı yapınca mutlu oluyoruz. 2 bin rakımlı köydeyiz. Köye gelirken yolda aracımız kaydı, yine de vazgeçmedik. Kara bata çıka kapıları çaldık, aşılarını yaptık. Normal hayata dönmeyi istiyoruz."

Hemşire Şengül Bayar, "Fiziki şartlarımız oldukça ağır. Araçlarımız yeri geliyor kayıyor, uçurumların kenarından dönüyoruz. Hedefimiz en ücra köylere bu hizmeti ulaştırmak. Aşılarımızı yapıp halkımızı bu hastalıktan korumayı amaçlıyoruz. Kilometrelerce yol yürüyoruz. İnsanlardaki mutluluk ifadesi, bizi de çok mutlu ediyor. Onlara hizmet götürme duygusu bizi daha da çok çalışmaya sevk ediyor." dedi.

"Sağlık çalışanlarına minnettarız"

Aşı olan Eyüp Omur da sağlık ekiplerinin yoğun kara rağmen köye kadar geldiğini belirterek, "Köyün içinde kar var, sokaklarımız dar. Sağlık ekipleri kapı kapı dolaşıp herkesin aşısını yapıyor. Onlara minnettarız. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.