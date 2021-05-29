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Aşı timleri sahada... Önce ikna ediyor sonra aşı yapıyorlar - Son Dakika

Aşı timleri sahada... Önce ikna ediyor sonra aşı yapıyorlar

29.05.2021 14:17

Aşı timleri sahada.

Aşı timleri sahada... Önce ikna ediyor sonra aşı yapıyorlar

- Kentte şu ana kadar 230 hastayı ikna edip aşısını yapan ekipler, fedakarca çalışmasını sürdürüyor

ELAZIĞ - Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da görev yapan aşı timleri, vatandaşlarla görüşerek onları ikna edip koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılarını gerçekleştiriyor. Şu ana kadar 230 kişi ikna edip evinde veya işyerinde aşısını yapan timler, sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Aşı sırası gelen vatandaşların bir kısmının aşı yaptırmaması üzerine Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla illerde 'aşı ikna timleri' devreye alındı. Elazığ'da da Sağlık Müdürlüğü tarafından 5'i ikna timi 35'ide normal aşı ekibinden olmak üzere toplamda 40 kişilik ekipten oluşan ekip hem sahada hem de kurumun çağrı merkezinden vatandaşı telefonla arayarak, ikna ediyor. Şu ana kadar 230 kişiyi ikna eden ve aşılarını yapan timlerin yanı sıra aşı olanlarda, olmayanları aşı olmaya davet ediyor.

İşyerinde ikna edilip aşısı gerçekleştiren vatandaşlardan Ümit Fırat, "Şu anda Türkiye'de üretilecek mevcut aşının olmadığını gelecekte de hastalığın yayılmasını önlemek için insanların aşılarını bir an önce aşılarını olmaları gerektiklerini anlattılar. Bizde bu karantinanın ve kısıtlamaların bir an önce kalkması için aşımızı olduk. Üretimimiz ve ticaretimiz durdu. Ülkemizin sağlamış olduğu katma değer tamamen yarıya düşmüş durumda bunların bir an önce biterek ülkenin ekonomik olarak tekrar ayağa kalkması lazım. Onun için bir an önce biz de aşımızı olduk. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın da bir an önce aşılarını yaptırmalarını tavsiye ederim" dedi.

'Bulaş riskini kırmanın en etkili yolu aşı'

Aşılama uygulamasına Ocak ayının sonlarında başladıklarını ifade eden Aşı İkna Timi hemşiresi Sümeyye Bilgili, "Aşı ikna timi olarak işe 20 gün önce başladık. Hastalarımız başta santral ekiplerimiz tarafından aranmakta aşısını olmak isteyen vatandaşlarımıza zaten ekiplerimiz çıkıyor. Olmak istemeyen hastaları ise bizlere bilgilendiriyorlar bizde hastalarımızla görüşme sağlıyoruz. Hastalarımıza gittiğimizde akıllarında olan sorunları yanıtlıyoruz. Yanıtlayınca zaten bir bilgi karmaşıklığı var, zaten hastalık ve aşı yeni biz gerekli doğru bilgileri aktardığımızda ikna olup aşılarını oluyorlar. Aşıda en çok korktukları yön aşı olduktan sonra tekrar koronavirüs olma ihtimalleri ve yan etkilerinden korkuyorlar. Vatandaşlar bu aşıyı bugün yaptırdım 5 yıl sonra vücutlarında nasıl bir etki bırakacaklarından korkuyorlar. Ancak biz vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz, siz koronavirüs hastalığına yakalanırsanız 5 yıl sonra sizin vücudunuzda neler bırakacağını bilmiyoruz. Bulaş riskini kırmanın en etkili yolu aşı. Koronavirüs tedbirinde de en büyük silahımız aşı biz aşı ikna timleri olarak bu güzümüzü sonuna kadar kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Şuana kadar 230 hastamıza ulaştık'

Aşılamaya Ocak ayından itibaren başladıklarını, ikna timi olarak 20 gündür görev yaptıklarını dile getiren Hemşire Özlem Toraman ise "Aşı hakkı olan vatandaşlarımız sistemimize düşüyor. Bizim santral arama tarafından arama gerçekleştiriliyor. Aşı yapmak istemeyen vatandaşlarımızla tekrar görüşme sağlıyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde hatta nerede görüşmek isterlerse oraya gidip akıllarında olan sorulara cevap veriyoruz. Aşı yaptırmak istemeyen vatandaşlarımızın gerekçelerini öğreniyoruz. Cevaplarını verdikten sonra da ikna etmiş oluyoruz. Şuana kadar tüm vatandaşlarımızı ikna ettik. Şuana kadar 230 hastamıza ulaştık. Bu vatandaşlarımız başta aşı yaptırmak istemediklerini söylemişlerdi gerekli görüşmeyi sağladıktan sonra aşı olmaya ikna oldular. Aşı yaptırmak istemeyen vatandaşlarımızın aklında birçok soru vardı bu sorulara biz cevap bulduk ve akıllarına takılan her türlü soruya cevap verdik. Kapanmaların hem ekonomik hem sosyal anlamda en kısa zamanda normale dönmemizin esnaflarımızın kepenk açması okullarımızın tekrar açılmasının tek anahtarı aşı, aşı olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz" cümlelerini kullandı.

Aşı timleri sahada... Önce ikna ediyor sonra aşı yapıyorlar
Aşı timleri sahada... Önce ikna ediyor sonra aşı yapıyorlar
Aşı timleri sahada... Önce ikna ediyor sonra aşı yapıyorlar
Aşı timleri sahada... Önce ikna ediyor sonra aşı yapıyorlar

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aşı timleri sahada... Önce ikna ediyor sonra aşı yapıyorlar - Son Dakika


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