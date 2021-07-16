Aşı timleri Siirt için kolları sıvadı! "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor - Son Dakika

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan aşı, vatandaşlara uygulanmaya devam ederken, Siirt genelinde aşılama oranı düşük olması vakaların artmasını da beraberinde getirdi. Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, bazı vatandaşların aşı yapanlarda kısırlık yaptığı, gebe olanlarda da düşük yaptığı gibi söylentiler duyduklarını ve sahaya inerek birebir vatandaşlara aşının herhangi bir yan etkisi olmadığını kısırlık ve gebelerde düşüklüğe neden olmadığını anlattıklarını söyledi.

"KÖYLERE İNİP KAPI KAPI ÇALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ömür, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak maalesef koronavirüs vakalarında tekrardan bir artış gözlemlemekteyiz. Bununda birinci sebebi olarak aşı oranının düşüklüğü olduğunu söyleyebiliriz. Aşı oranlarının düşük olduğu yerlerde vaka sayılarının artması kaçınılmazdır. Bizler geçen hafta İl Pandemi Kurulu toplantısında vali beyin başkanlığında bütün mezralara, köylere inmeye karar verdik. Vatandaşlarımızın hastaneye gelme oranlarında düşüklük olduğunu görünce valimizin talimatıyla bütün sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız ile ortak bir çalışma yaptık. Son haftalarda yüzde 6'lık bir oran artışımız oldu aşılamada. Bundan sonraki hedefimiz ev ev gezmek. Daha önce il merkezinde 4 ayrı noktada açtığımız stantlarla çadırlarla aşı oranı belirgin seviyeye yükseldi. Bundan sonra mahallelere, sokaklara, köylere tek tek inip kapı kapı çalmayı düşünmekteyiz" dedi.

"AŞININ KISIRLIK YAPTIĞINA DAİR SÖYLENTİLER VAR"

Vatandaşlarda aşı kısırlık yapıyor algısı olduğunu dile getiren Ömür, "Vatandaşlarımızın aşı konusunda bu direnci kendimizce araştırdık ve gördük ki gençler arasında kısırlık yaptığına dair genç bayanlar arasında düşük yapabileceğine dair söylentiler mevcut. Fakat bunların hiçbir bilimsel alt yapısı olmadığını onlara anlattık. Anlatınca vatandaş anlıyor. Demek ki bu işin çözmenin yolu eğitim. Vatandaşın ayağına gidip onları eğitmemiz gerekiyor. Çok şükür bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Kısırlıktır, çocuk düşürme bunlar tamamen ilkel şeyler lütfen bu safsatalara vatandaşlarımız itibar etmesinler" diye konuştu.