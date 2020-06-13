Aşı üretiminde "yeşil bitki" formülü - Son Dakika

Aşı üretiminde "yeşil bitki" formülü

Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, 20 kişilik ekibiyle Akdeniz Üniversitesinde oluşturduğu laboratuvarda yeşil bitki üzerinden aşı geliştiriyor.

Aşı üretiminde

Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, 20 kişilik ekibiyle Akdeniz Üniversitesinde oluşturduğu laboratuvarda yeşil bitki üzerinden aşı geliştiriyor.

Mammedov, 2014'ten bu yana Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Bölümü'nde oluşturduğu Geçici Bitki Ekspresyon Sistemi ile tütün bitkisi familyasına ait "Nicotiana Benthamiana" üzerinde yeni nesil aşı çalışmaları yapıyor.

ABD'de 14 yıl ve Japonya'da 5 yıl aşı üretimi üzerine çalışan, bugüne kadar sıtma, şarbon ve kuduz aşılarının üretiminde ilklere imza atarak patentini alan ve çalışmaları dünyaca ünlü bilim dergilerinde yayımlanan Mammedov, bitkileri yetiştirdikleri ve aşı çalışmalarını yaptıkları laboratuvarın kapılarını Anadolu Ajansına (AA) açtı.

Mammedov, aşı, antikor ve tarımsal olarak tedavi amacıyla kullanılan her türlü protein üretimi için bitki ekspresyon sistemini kullandıklarını, bitkiyi de kendilerinin yetiştirdiğini söyledi.

Nicotiana Benthamiana'yı iklim odasında 22-24 derecede yüzde 50-60 nem oranında özel formülasyon içeren gübrelerle yetiştirdiklerini aktaran Mammedov, "Bitki, belli bir seviyeye ulaştıktan sonra istenen proteinleri üretmesi için bitki yaprağının içine solüsyon veriyoruz. Daha sonra proteinleri, enzimleri yapraklarından çıkartıp, saf hale getiriyoruz. Aşı genlerini yeşil bitki yaprakları hücrelerine aktarıyoruz, yeşil bitkiden gen transferi yaparak virüslere, bakterilere ve parazitlere karşı koruma gücüne sahip aşı antijenleri üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürettikleri çalışmaları analiz ettikten sonra önce hayvanlar üzerinde denediklerine değinen Mammedov, bağışıklık yatkınlıklarına göre de klinik çalışmalara geçtiklerini bildirdi.

"Sıtma aşısı çalışmasıyla tıp literatüründe kayıtlara geçtik"

Mammedov, yeşil bitki üzerinden şarbon, kuduz ve sıtma aşılarında başarılı sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesinde sıtmaya neden olan "Plasmodium falciparum" proteinini aktif hale getirmeyi başardıklarını vurgulayan Mammedov, "ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde yaptığımız testlerle de nihai sonuca ulaştık. Sıtma aşısıyla ilgili çalışmamızla tıp literatüründe önemli bir adım olarak kayıtlara geçtik." dedi.

TÜBİTAK projesi kapsamında insan ve veteriner kullanımı için yeşil bitki yapraklarında geliştirilen şarbon aşı antijenlerinde de başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Mammedov, şarbon aşısı için klinik öncesi çalışmaları tamamlama aşamasında olduklarını kaydetti.

"Yeni bitki arayışları içerisindeyiz"

Aynı sistemi tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsüne yönelik de kullanmak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Mammedov, genlerin, bitkilerin yapraklarına işlenmesi aşamasında olduklarını ifade etti.

Aşı üretimine elverişli ve Nicotiana Benthamiana bitkisine alternatif yeni bitki üzerinde de çalıştıklarına dikkati çeken Mammedov, "Yeni bitki arayışları içerisindeyiz. İklim odasında buna ilişkin de çalışmalar yapıyoruz. İşlerimizi kolaylaştıracak, gen transferinde daha avantajlı olacak bir bitki üretmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşı üretiminde 'yeşil bitki' formülü - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı         
17:15
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"         
16:57
Yapıcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Yapıcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı         
16:48
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi         
16:40
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar         
16:31
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi         
16:29
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı         
16:20
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu         
16:13
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu         
15:52
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada         
15:49
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı         
15:49
Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı         
15:46
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın         
15:43
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi         
15:35
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler         
15:30
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu         
15:20
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık         
15:14
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı         
15:08
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et         
14:51
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak         
14:42
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor         
14:41
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar         
14:39
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu         
14:38
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız         
14:37
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak         
14:34
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi         
14:33
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış         
14:30
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı         
14:24
CZN Burak, CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi         
14:21
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 17:37:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşı üretiminde "yeşil bitki" formülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]