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Aşı uygulama merkezlerinde yoğunluk devam ediyor - Son Dakika

Aşı uygulama merkezlerinde yoğunluk devam ediyor

23.06.2021 10:12
Aşı uygulama merkezlerinde yoğunluk devam ediyor, System.String[]

Sağlık Bakanlığının Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasında yaş 25'e düştü.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasında yaş 25'e düştü. Çeşitli meslek gruplarına ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı çalışanlara da aşılama hakkının tanımlanması ile birlikte aşı uygulama merkezlerinde yoğunluk arttı.

Artan taleplere cevap vermek ve vatandaşların güvenli ortamlarda aşılarını olabilmeleri için aşı merkezlerinde gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, iki katlı binasını tamamen aşı uygulaması için ayırdı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Davut Akduman, "Ülkemizde bakanlığın planlamaları doğrultusunda ve ilimizde de İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yoğun bir aşılama çalışması devam ediyor. Bu süre zarfında da dünya genelinde en fazla aşılanma oranına sahip ülke olarak son bir haftada gündeme oturduk. Aşılanma önemli. Bağışıklıkla beraber pandemiden kurtulmanın en önemli silahlarından bir tanesi aşı. Bunun için bizler de yoğun bir şekilde hastanemizde aşılama faaliyetlerine devam ediyoruz. Hastanemizde iki katlı bir yapıyı aşı uygulama merkezi haline getirdik. Günlük kapasitesi 3 bin ile 5 bin arasında değişen aşı uygulama merkezimizde vatandaşlarımız aşılarını rahatlıkla olabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Başhekim Doç. Dr. Akduman, sorumlu hekimler ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Gökçek'in kontrolünde vatandaşların aşı taleplerine cevap verdiklerini ve son bir haftada 25 bin 985 vatandaşa aşı yaptıklarını kaydetti. Pandemide en önemli silahın aşı olduğunun altını çizen Başhekim Doç. Dr. Akduman, "Vatandaşlarımız MHRS'den veya ALO 182'den randevularını aldıktan sonra hastanemize gelerek aşı uygulama merkezimize müracaat ediyorlar. Aşı formlarını doldurduktan sonra aşı odalarımızda aşılarını yaptırıyorlar. Aşı yapılan vatandaşlarımız hastaneden ayrılmadan herhangi bir olumsuz duruma karşı bir müddet dinlenme alanlarında dinlendirilerek, durumları gözden geçirildikten sonra evlerine ve işlerine uğurlanıyorlar. Bütün vatandaşlarımızı aşı sıraları geldiyse sıralarını alıp aşı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Utku Şimşek/İHA)

Aşı uygulama merkezlerinde yoğunluk devam ediyor

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşı uygulama merkezlerinde yoğunluk devam ediyor - Son Dakika


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