Aşı uygulama noktaları kuruldu - Son Dakika

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, aşı hakkı tanımlanan vatandaşlar için Merkez Atatürk Parkı ile Bozüyük Kapalı Pazar alanında aşı uygulama noktaları kuruldu.

Her hafta salı ve cumartesi günleri hizmet verecek olan uygulama noktalarında hak tanımlanmış tüm vatandaşlar aşılarını yaptırabilecek. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkezde Atatürk Parkında, Bozüyük ilçemizde ise Kapalı Pazarda salı ve cumartesi günleri aşı hakkı tanımlanmış tüm vatandaşlarımıza Covid-19 Aşısı uygulanmaya başlanmış olup, henüz aşısını yaptırmamış tüm vatandaşlarımızı bekliyor, sağlıklı günler diliyoruz" denildi. - BİLECİK