Aşı uygulamasıyla turizmde 2021 beklentisi arttı - Son Dakika

Aşı uygulamasıyla turizmde 2021 beklentisi arttı

14.01.2021 11:09
Aşı uygulamasıyla turizmde 2021 beklentisi arttı, System.String[]

Turizm sektörü temsilcileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının uygulanmaya başlanmasının sektöre yansımalarının da olumlu olacağına inanıyor.

Turizm sektörü temsilcileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının uygulanmaya başlanmasının sektöre yansımalarının da olumlu olacağına inanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuldu.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, güvenli tatilin adresi oldu. Kent, dünyanın salgınla mücadele ettiği süreçte geçen yıl 3 milyon 512 bin 910 turist misafir etti.

Kentteki turizm temsilcileri Kovid-19 aşısının uygulanmasını da yakından takip ediyor. Aşı uygulamasının başlaması turizm sektörünün 2021 yılına ilişkin beklentisini yükseltti.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, doğal güzellikleri, mavi turları, kum tepeleri, antik kentleriyle öne çıkan Antalya, yeni sezonda da misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

"Turizm sektörü için de bir tür güven aşısı olmasını umuyoruz"

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Derneği Başkanı Cem Karaca, AA muhabirine, 2019'da gerek turist sayısı, gerekse elde edilen gelir yönünden hareketli bir seneyi geride bırakmalarının ardından 2020'ye yüksek beklentilerle girildiğini söyledi.

Ancak salgın nedeniyle tüm dünyada oluşan durumun Türkiye ve Antalya'ya da yansıdığını, 2020'nin geçmiş yılların altında turist sayısıyla geride kaldığını ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Türkiye olağanüstü önlemlerle rakip destinasyonlardan çok daha iyi tepki verdi. Bu süreçte aşıyla ilgili gelişmeler yakından takip edildi. Aşının uygulanmasıyla vaka sayılarının düşmesini ve oluşan tablonun tatil için Türkiye'yi tercih etmek isteyenlere de güven vermesini bekliyoruz. Bir anlamda aşının, koronavirüs kadar, turizm sektörü için de bir tür güven aşısı olmasını umuyoruz. Hem salgınla mücadelede hem de turizm alanında aldığı tedbirlerle örnek bir tablo ortaya koyan Türkiye'nin, aşının uygulanmaya başlanmasıyla 2021 turizm sezonunda beklenen sıçramayı yapacağını düşünüyoruz."

"Aşının olumlu etkileri artan turist sayıları olarak ortaya çıkacak"

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan ise turizm sektöründe, 2019 gibi güzel geçen bir yılın ardından 2020 yılının salgın nedeniyle bekleneni veremediğini kaydetti.

Helal turizm alanında yılın nispeten daha iyi geçtiğini ancak bu durumun sektörün genelini yansıtmadığının farkında olduklarını belirten Turhan, "Aşının bulunduğu yönündeki açıklamaların dahi olumlu yansımalarının yaşandığını göz önünde bulundurursak, aşılama çalışmalarıyla vaka sayılarının düşmesinin yansımaları çok daha büyük olacaktır. Sezonun açılmasıyla, aşının olumlu etkilerinin artan turist sayıları olarak ortaya çıkacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya, Türkiye, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşı uygulamasıyla turizmde 2021 beklentisi arttı - Son Dakika


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